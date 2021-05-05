Các trường THPT trên địa bàn TP.HCM phải hoàn thành kiểm tra học kì II trước 9/5

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn hoàn thành công tác kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 9/5.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều nay, ngày 5/5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn chỉ đạo đến các trường THPT trên địa bàn về việc tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2020-2021.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9/5.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị các trường căn cứ quy định về đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ GD-ĐT để áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ như bài thực hành, dự án học tập (nếu có) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh thời hạn hoàn thành bài kiểm tra.

Sở cũng yêu cầu các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020 - 2021.

Được biết văn bản trên ra đời xuất phát từ sự lo lắng của nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 rằng nếu lỡ học sinh phải nghỉ học ở nhà sẽ rất khó thi học kỳ trực tuyến.

Phương án thi trực tuyến sẽ gây khó khăn cho nhà trường và có thể cho ra kết quả không chính xác, khách quan, gây thiệt thòi cho học sinh - nhất là học sinh cuối cấp cần lấy điểm kiểm tra cuối học kỳ để xét chuyển cấp.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Sở GD-ĐT có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II ở các trường tiểu học. Về thời gian kiểm tra, các quận huyện được chủ động, linh hoạt tùy theo tình hình thực tế. Đề kiểm tra cũng do nhà trường tiểu học tự biên soạn cho học sinh trường mình, không phải làm đề chung của Phòng GD-ĐT. Hiện tại đã có nhiều trường tiểu học trên địa bàn đẩy lịch kiểm tra lên sớm hơn dự kiến để phòng ngừa dịch bệnh.

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