Nóng: Thêm 14 ca dương tính với Covid-19 ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Tin y tế 05/05/2021 16:03

Chiều nay, ngày 5/5, Bộ Y tế cho biết đã xét nghiệm cho 400 mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong đó 14 ca dương tính Covid-19.

VTC News đưa tin, tại cuộc họp khẩn với UBND Hà Nội vào chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã xét nghiệm 400 mẫu bệnh phẩm của cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kết quả, 14 trường hợp dương tính với Covid-19. Số bệnh phẩm còn lại đang xét nghiệm, dự kiến chiều nay có kết quả. Hiện tại, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang cách ly cho hơn 800 người là cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Tuy 14 trường hợp trên chưa được Bộ Y tế công bố, coi là ca nghi mắc COVID-19, nhưng ông Tuyên cho rằng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phải coi toàn bộ những người con lại trong tổng số hơn 800 người là F1 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cũng trong cuộc họp, ông Tuyên cho rằng, dù lãnh đạo bệnh viện có nêu về việc lây nhiễm trong viện, tuy nhiên, Bộ Y tế đề nghị UBND Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục điều tra dịch tễ về các trường hợp có liên quan.

Ổ dịch xảy ra ở bệnh viện Nhiệt đới, đóng trên địa bàn TP.Hà Nội, đề nghị chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp, thiết lập các chốt kiểm soát, để nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ bệnh nhân bị COVID-19 nặng.

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Từ khóa:   Covid-19 SARS-CoV-2 dương tính

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