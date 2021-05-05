Vĩnh Phúc: Phun khử khuẩn từng ngóc ngách hơn 30 hecta diện tích trọng điểm

Lực lượng hóa học Quân khu 2 điều động xe chuyên dụng phun khử khuẩn tổng diện tích hơn 30ha tại TP.Phúc Yên, TP.Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để phòng chống Covid-19.

Vnexpress đưa tin, ngày 4/5, 30 bộ đội hóa học cùng xe chuyên dụng của Quân khu 2 được điều động phun khử khuẩn tại TP.Vĩnh Yên sau khi tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 16 ca Covid-19.

Những người lính chuẩn bị đồ bảo hộ cá nhân trước khi thực hiện nhiệm vụ. Việc phun khử khuẩn thực hiện tại các nơi phát hiện ca nhiễm, các điểm công cộng tập trung đông người ở TP.Phúc Yên, TP.Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên từ sáng 3/5.

Các trụ sở cơ quan, trường học ở thành phố cũng được phun khử khuẩn trong hơn 30 phút - Ảnh: Vnexpress

Ngoài giàn phun tự động, các chiến sĩ với trang bị bảo hộ đầy đủ cũng điều chỉnh vòi di động để phun vào các ngóc ngách - Ảnh: Vnexpress

Xe khử khuẩn đi qua quán Hải Sản Ngon tại phường Khai Quang, nơi nhóm chuyên gia Trung Quốc đến ăn, hiện bị phong tỏa, ngừng hoạt động - Ảnh: Vnexpress

Tại khu vực vườn hoa thành phố, xe di chuyển chậm để khử khuẩn kỹ càng - Ảnh: Vnexpress

Trong 2 ngày, lực lượng hóa học Quân khu 2 đã sử dụng gần 500 kg hóa chất Cloramin B theo chuẩn của Bộ Y tế. Theo kế hoạch, trong tuần này đơn vị sẽ phun tại một số điểm phong tỏa ở tỉnh Yên Bái để phòng tránh dịch Covid-19 - Ảnh: Vnexpress

Tính đến ngày 4/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 14 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, 2 ca nhập cảnh.

Lịch trình phức tạp của nữ bệnh nhân đang mang thai nghi nhiễm Covid-19 ở Hội An Kết quả xét nghiệm lần 1 xác định vợ bệnh nhân 2982 có kết quả dương tính Covid-19. Bệnh nhân này từng đi ăn uống nhiều nơi ở Đà Nẵng và TP.Hội An.

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