Vĩnh Phúc: Phun khử khuẩn từng ngóc ngách hơn 30 hecta diện tích trọng điểm

Lực lượng hóa học Quân khu 2 điều động xe chuyên dụng phun khử khuẩn tổng diện tích hơn 30ha tại TP.Phúc Yên, TP.Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để phòng chống Covid-19.
Vnexpress đưa tin, ngày 4/5, 30 bộ đội hóa học cùng xe chuyên dụng của Quân khu 2 được điều động phun khử khuẩn tại TP.Vĩnh Yên sau khi tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 16 ca Covid-19.
Tính đến ngày 4/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 14 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, 2 ca nhập cảnh.
Kết quả xét nghiệm lần 1 xác định vợ bệnh nhân 2982 có kết quả dương tính Covid-19. Bệnh nhân này từng đi ăn uống nhiều nơi ở Đà Nẵng và TP.Hội An.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-phuc-phun-khu-khuan-tung-ngoc-ngach-hon-30-hecta-dien-tich-trong-diem-404056.html