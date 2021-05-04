Lịch trình phức tạp của nữ bệnh nhân đang mang thai nghi nhiễm Covid-19 ở Hội An

Tin y tế 04/05/2021 22:21

Kết quả xét nghiệm lần 1 xác định vợ bệnh nhân 2982 có kết quả dương tính Covid-19. Bệnh nhân này từng đi ăn uống nhiều nơi ở Đà Nẵng và TP.Hội An.

Báo Thanh Niên đưa tin, tối 4/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid tỉnh Quảng Nam cho biết vợ của bệnh nhân 2982 có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19

Theo đó, bệnh nhân này 27 tuổi, ở phường Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam. Hiện, người này đang mang thai và có con 11 tháng tuổi, đang làm việc tại spa (tên Nguyên Sương Spa & Cosmetic, ở đường Nguyễn Phan Vinh, khối phố An Bàng, phường Cẩm An).

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Nữ bệnh nhân được lấy mẫu tại trạm y tế - Ảnh: Thanh Niên

Ngày 22/4, bệnh nhân đi cà phê với chồng tại quán Sambo (đường Hai Bà Trưng, TP.Hội An). Từ ngày 22 - 26/4, ở nhà không đi đâu; sáng 27/4, tiếp xúc với 2 người nữ tới học việc tại Spa (cả 2 đều ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Chiều 28/4, đi gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (An Bàng – Hội An); từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ; từ 17 giờ đến 19 giờ đến Lotte mart (Đà Nẵng) ăn lẩu và về lại nhà. Khoảng từ 20 giờ đến 23 giờ đi ăn cùng chồng và nhóm bạn của chồng tại quán Ốc Phố Cổ (TP.Hội An).

Sáng 29/4, mua mì nhà bà Nghị (phường Cẩm An, có đeo khẩu trang) sau đó về nhà chăm con; khoảng 17 giờ chiều ăn bánh canh bà Quýt (số 51 Thanh Hóa, phường Tân An, TP.Hội An) cùng chồng.

Chiều 30/4, đi ăn bánh canh bà Quýt rồi cùng chồng đến homestay ở đường Bờ Biển, An Bàng, phường Cẩm An; thăm gia đình chị L. (gia đình đang ở Quy Nhơn - đã khai báo y tế. Có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ tại homestay, người Bình Định (đã trở về quê và khai báo y tế tại Bình Định). Bệnh nhân có mua đồ tại tạp hóa Minh Vân (phường Cẩm An), tiếp xúc với anh M. (có đeo khẩu trang), không nhớ rõ ngày.

Ngày 1/5, ở nhà không đi ra ngoài; chiều 2/5, tiếp xúc với P.L. (khách đến làm Spa, ở khối Hà Quảng Tây phường Điện Dương). Từ 20 giờ đến 21 giờ ăn bánh kẹp bà Xí ở đường Hai Bà Trưng (TP.Hội An); 21 giờ đến 22 giờ đi uống cafe Highland (đường Hai Bà Trưng, TP.Hội An) với 3 người bạn sau đó về nhà.

Ngày 3/5, ở nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc N.T.T. (tại tổ 17 An Bàng, phường Cẩm An) là khách đến Spa; đến 22 giờ chuyển cách ly tập trung tại Trạm y tế Cẩm Thanh. Sáng 4/5, được lấy mẫu xét nghiệm và chiều thì cho kết quả dương tính lần 1 với Covid-19. Hiện sức khỏe của bệnh nhân này vẫn ổn định, không có triệu chứng gì thêm.

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UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người để phòng, chống Covid-19 tại TP.Hội An.

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