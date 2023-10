Hội An: Tạm dừng mọi hoạt động tập trung quá 30 người từ 0h ngày 5/5

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung quá 30 người để phòng, chống Covid-19 tại TP.Hội An.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều nay, ngày 4/5, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam ông Trần Văn Tân ban hành công văn tạm ngừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, lễ kỷ niệm, triển lãm, đại hội, hội nghị, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự...tập trung quá 30 người.

Cụ thể, các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách; hoạt động tổ chức ăn uống tập thể, đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia... ở TP.Hội An được phép diễn ra, nhưng không quá 30 người.

Riêng khu vui chơi, giải trí, internet công cộng, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, rạp hát, cơ sở làm đẹp, quán bar, karaoke, vũ trường, massage; phố đi bộ, chợ đêm, tắm biển công cộng và các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mở cửa trở lại.

Trước đó, bệnh nhân 2982, ở TP.Hội An, được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 sáng 4/5. Anh làm việc tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trước khi ghi nhận dương tính, anh này di chuyển nhiều nơi giữa TP Đà Nẵng và Hội An. Mặc dù làm việc tại Đà Nẵng nhưng ca bệnh này di chuyển và sinh sống tại Hội An, nên UBND tỉnh Quảng Nam xếp bệnh nhân vào trường hợp lây nhiễm cộng đồng tại Hội An.

Mới đây, tối ngày 4/5, một người phụ nữ là vợ của BN 2982 cũng đã có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19.

Hiện ngành y tế Quảng Nam truy vết cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 35 F1, cách ly tại nhà 34 F2. Quảng Nam đã tạm dừng và phun thuốc khử khuẩn tại năm điểm gồm Shop Con Cưng, đường Hai Bà Trưng; quán Ốc Phố Cổ, đường lý Thái Tổ; karaoke Nam Bảo; quán bánh canh bà Quýt; tiệm sữa Tuti Hội An.

