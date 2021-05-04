Hà Nội: Tạm ngừng các hoạt động rạp chiếu phim, massage, gym, spa... từ 0h ngày 5/5

Tin y tế 04/05/2021 20:07

Chiều nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cùng các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến để đưa ra một số quyết định nhằm phòng chống dịch bệnh.

Báo Hà Nội Mới đưa tin, tại cuộc họp trực tuyến chiều nay, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin, tại Hà Nội, ngày 3/5 ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại Vĩnh Phúc. Sáng ngày 4/5 ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính sau khi kết thúc cách ly tại thành phố Hải Phòng trở về Hà Nội, đó là bệnh nhân có quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia Công ty Vinfast nhập cảnh ngày 17/4 (lưu trú tại tòa nhà Park 10, Khu đô thị Time City, quận Hoàng Mai). Đến chiều tối cùng ngày, ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 tại Hà Nội là bác sĩ tuyến Trung ương. Ngoài các ca mắc trên ghi nhận cho Hà Nội, có 3 ca mắc của tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến Hà Nội, đó là BN2960, BN2957, BN2979. 

Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, sân vận động, gym, spa, massage... từ 0h ngày 5/5. Trước đó, UBND Hà Nội đã tiến hành cho dừng tổ chức 63 sự kiện văn hóa, thể thao để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Bổ sung ý kiến, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đánh giá, tình hình dịch đang khá phức tạp. Đặc biệt, với trường hợp dương tính người Ấn Độ cư trú tại tòa Park 10, Khu đô thị Times City có yếu tố dịch tễ phức tạp, vì thế, Sở Y tế cho rằng, nên thận trọng với trường hợp này, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt đối với tòa Park 10, cần thiết phải lấy mẫu trên diện rộng đối với dân cư khu vực này. 

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Từ khóa:   Covid-19 thông báo khẩn SARS-CoV-2

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