Trung tâm sinh học tế bào & phân tử thông báo với các quan chức Công viên động vật Nehru của Ấn Độ rằng các xét nghiệm RT-PCR của 8 con sư tử châu Á tại công viên đều cho kết quả dương tính với COVID-19.

Theo Times of India, ngày 4/5, 8 con sư tử châu Á tại Công viên động vật Nehru (NZP) ở Hyderabad, bang Telangana của Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, đây được xem là trường hợp đầu tiên động vật mắc COVID-19 tại Ấn Độ.

Ảnh minh họa: Wild For Life

Các nguồn tin cho biết hôm 29/4, Trung tâm sinh học tế bào & phân tử (CCMB) đã thông báo bằng miệng với các quan chức NZP rằng các xét nghiệm RT-PCR của những con sư tử này đều cho kết quả dương tính. Giám đốc NZP, Tiến sỹ Siddhanand Kukrety không phủ nhận cũng không xác nhận điều này, mà khẳng định những con sư tử đã xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Tuy nhiên, hiện ông vẫn chưa nhận được báo cáo về kết quả xét nghiệm RT-PCR từ CCMB và do đó sẽ không thể đưa ra bình luận phù hợp.

Trước khi có thông tin về 8 con sư tử nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ, tại Hong Kong virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy ở chó và mèo.

Hiện tại, công viên Động vật Nehru đã đóng cửa trong hai ngày qua. Các nguồn tin cho rằng vì cơ sở trên nằm trong khu vực đông dân cư, nên có khả năng những con sư tử này đã bị lây bệnh từ những người sống trong khu vực gần vườn thú, bởi virus SARS-CoV-2 giờ đây cũng lan truyền trong không khí. Ngoài ra, cũng có khả năng chúng bị nhiễm từ những người trông coi hoặc chăm sóc vườn thú, vì đã có hơn 25 nhân viên làm việc tại NZP bị nhiễm COVID-19.

Trong 13 ngày qua, Ấn Độ liên tiếp báo cáo số ca mắc COVID-19 mới trên mức 300.000 ca/ngày, trong đó có ngày 30/4 ghi nhận hơn 400.000 ca.

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