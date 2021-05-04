Bắc Ninh ráo riết truy vết 1.210 trường hợp tiếp xúc với các ca mắc COVID-19

Tin y tế 04/05/2021 11:52

Cơ quan chức năng Bắc Ninh đã truy vết, rà soát và phát hiện 1.210 trường hợp có tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 trường hợp F1, 404 F2 và 783 F3.

Báo Giáo dục Thời đại đưa tin, sáng nay, ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi xuất hiện bệnh nhân mắc COVID-19 trong nước, tỉnh đã khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 của các bệnh nhân, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp F1. Kết quả, tất cả các trường hợp F1 đều âm tính lần 1.

Cụ thể, liên quan đến các ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh đã rà soát 1.210 trường hợp có tiếp xúc với những bệnh nhân, trong đó trên địa bàn tỉnh có 23 trường hợp F1, 404 F2 và 783 F3.

Tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả các F1 và 39 trường hợp F2. Kết quả 100% mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, các trường hợp F1, F2, F3 trên đang được tỉnh cách ly theo quy định.

Bắc Ninh cũng lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 1.524 người dân tại các địa điểm tập trung đông người và những người trở lại địa phương sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Kết quả, 1.214 mẫu đã âm tính. Các mẫu còn lại vẫn đang chờ kết quả.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo kể từ 0h ngày 3/5/2021 cho đến khi có thông báo mới, Bắc Ninh sẽ cho tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán Bar, vũ trường, Game. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên ứng dụng https://Ncovi.vn, hoặc phần mềm https://tokhaiyte.vn, đồng thời phải tự theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng..., liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 Truy vết

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