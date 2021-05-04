Nóng: Nữ nhân viên massage khách sạn ở Đà Nẵng nghi nhiễm Covid-19, ráo riết truy vết người tiếp xúc

Đà Nẵng vừa phát hiện 1 nữ nhân viên làm trong khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với COVID-19. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang ráo riết truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này để thực hiện cách ly.

Báo Tuổi Trẻ vừa đưa tin, Đà Nẵng vừa có thêm một ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến khách sạn Phú An.

Cụ thể, nữ nhân viên này tên là D.T.N.H., làm trong khu vực massage tại khách sạn Phú An (đường 2/9, quận Hải Châu). H. cùng với 17 người khác đang bị cách ly tập trung tại khách sạn Phú An từ chiều 3/5 theo quyết định của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến sáng nay, đã cho kết quả dương tính đối với nữ nhân viên H. Hiện tại, lực lượng y tế đã đưa H. đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, điều trị

Khách sạn đã được phong tỏa và cách ly - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong sáng 4/5, lực lượng y tế đã có mặt trong khu cách ly khách sạn Phú An để khử khuẩn và hướng dẫn những người còn lại thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, trong số 18 người bị cách ly tại chỗ ở khách sạn Phú An có 12 người làm việc ở khu vực massage tại khách sạn này. Hiện ngành y tế và công an đang thực hiện truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này.

Trước đó, sáng 4/5 Bộ Y tế đã công bố ca mắc mới trong cộng đồng ở Đà Nẵng là bệnh nhân tên N.T.N. (nam, 23 tuổi, quê Hội An, tỉnh Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nu-nhan-vien-massage-khach-san-o-da-nang-nghi-nhiem-covid-19-rao-riet-truy-vet-nguoi-tiep-xuc-403970.html