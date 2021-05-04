KHẨN: Lào Cai thông báo tìm người đến quán bar Face Club từ 26/4 - 3/5

Tin y tế 04/05/2021 09:03

Tối 3/5, Sở Y tế Lào Cai có thông báo khẩn số 16 tìm người từng đến địa điểm liên quan trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ở quán bar Face Club.

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, công an phường Duyên Hải đã có báo cáo về trường hợp 2 vợ chồng DJ tiếp xúc trực tiếp với một ca bệnh dương tính với Sars-CoV-2, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại quán bar Face Club tại Tổ 7 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai từ 16h ngày 26/4 đến 0h ngày 03/5.

Theo đó, thông báo đề nghị, những người đã từng đến địa điểm này phải nhanh chóng khai báo y tế tại các cơ quan y tế gần nhất, đồng thời cung cấp thông tin, số điện thoại của nững người đã tiếp xúc gần với mình.

 Các đường dây nóng để khai báo và tư vấn:

+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252

+ Bộ Y tế: 19009095

+ Khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe.

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Thông báo khẩn số 16 của Sở Y tế Lào Cai - Ảnh: CDC Lào Cai
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Từ khóa:   COVID-19 thông báo khẩn SARS-CoV-2

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