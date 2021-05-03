NÓNG: Chiều 3/5, Việt Nam ghi nhận thêm 19 ca nhiễm Covid-19, có 10 ca cộng đồng ở Vĩnh Phúc, Hà Nam

Tin y tế 03/05/2021 18:26

Chiều ngày 3/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước.

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, chiều nay ngày 3/5, Việt Nam có 19 ca dương tính với COVID-19. Tính đến 18h ngày 03/5: Việt Nam có tổng cộng 1605 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Thông tin ca mắc mới: 19 ca mắc mới (BN2963-2981) trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (01), Kiên Giang (01), Đà Nẵng (02), Khánh Hòa (05) và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc, Hà Nam (2). Cụ thể:
- CA BỆNH 2963 (BN2963) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Ai Cập, là chuyên gia. Ngày 01/5/2021, bệnh nhân trên từ Dubai nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.
- CA BỆNH 2964 (BN2964) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 18/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.
- CA BỆNH 2965 (BN2965) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- CA BỆNH 2966 (BN2966) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 23/4/2021, BN2965-2966 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 02/5/2021 (lần 2 của BN2965, lần 3 của BN2966) dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 2967 (BN2967) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- CA BỆNH 2968 (BN2968) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
- CA BỆNH 2969 (BN2969) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
- CA BỆNH 2970 (BN2970) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- CA BỆNH 2971 (BN2971) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Ngày 24/4/2021, BN2967-2971 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.
- CA BỆNH 2972-2976 (BN2972-2976) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: BN2972-2976, là các bệnh nhân nữ - nhân viên tại trung tâm chăm sóc sức khỏe ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2977 (BN2977) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 2978 (BN2978) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 2979 (BN2979) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
BN2977-2979 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2980-2981 (BN2980-2981) ghi nhận tại Hà Nam: BN2980 là F1 BN2951; BN2981 là F1 của BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39870, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 553

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22046

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 17271

 

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 ca nhiễm mới

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