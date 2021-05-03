KHẨN: Lào Cai thông báo tìm người đến 12 địa điểm có liên quan đến COVID-19

Tin y tế 03/05/2021 17:12

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo Khẩn đề nghị những người dân đã đến các địa điểm và trong các khoảng thời gian đến khai báo y tế để phòng dịch.

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh lào Cai vừa ra thông báo khẩn yêu cầu những người đã từng đến các địa điểm và trong khoảng thời gian sau phải nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế để khai báo. 

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, có 12 địa điểm:

- Quán ăn Thành Đạt, thị trấn Tân Uyên, Lai Châu lúc 18 giờ ngày 24/4.

- Công ty Gạch men Vinatop, 300/10B thôn Lương Cầu, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc từ 26-28/4.

- Khánh sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái từ 0h5 - 4h45 ngày 24/4 và ngày 27/4.

- Quán Karaoke Sunny, Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21h30’ ngày 23/4 - 01/5.

- Quán Hải sản Ngon, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ 12h00’ ngày 26/4 - 30/4.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ 21h00’ ngày 26/4 - 01/5.

- “Quán Cơm quê” tổ 1, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai từ 11-13h ngày 24/4.

- Người về từ huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam từ ngày 22/4 đến nay.

- Người về từ Công ty Panasonic, KCN Bắc Thăng Long, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 22/4.

- Người về từ KCN Vinco, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 26/4.

- Thôn Hoàng Xá, xã Tân Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên ngày 22/4, địa chỉ Số 20, đường Phạm Đăng Giản, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM ngày 29/4.

- Nhà ông Phạm Văn Phụng thôn Hải Chấn và nhà ông Lò Văn Xôm thôn Nam Vai, xã Gia Hội, Văn Chấn, Yên Bái từ ngày 25-28/4.

Thông báo yêu cầu những người Lào Cai đã đến địa điểm kể trên liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và được tư vấn:

Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252

Bộ Y tế: 19009095.

Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Thảm cảnh ở Ấn Độ: Có thi thể bị chó hoang cắn xé, người dân bất lực dùng cả lá cây làm khẩu trang

Thảm cảnh ở Ấn Độ: Có thi thể bị chó hoang cắn xé, người dân bất lực dùng cả lá cây làm khẩu trang

Ấn Độ vẫn đang trải qua chuỗi ngày chẳng khác nào địa ngục vì dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 thông báo khẩn

TIN MỚI NHẤT

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại