KHẨN: Lào Cai thông báo tìm người đến 12 địa điểm có liên quan đến COVID-19

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo Khẩn đề nghị những người dân đã đến các địa điểm và trong các khoảng thời gian đến khai báo y tế để phòng dịch.

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh lào Cai vừa ra thông báo khẩn yêu cầu những người đã từng đến các địa điểm và trong khoảng thời gian sau phải nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế để khai báo.

Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, có 12 địa điểm:

- Quán ăn Thành Đạt, thị trấn Tân Uyên, Lai Châu lúc 18 giờ ngày 24/4.

- Công ty Gạch men Vinatop, 300/10B thôn Lương Cầu, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc từ 26-28/4.

- Khánh sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái từ 0h5 - 4h45 ngày 24/4 và ngày 27/4.

- Quán Karaoke Sunny, Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21h30’ ngày 23/4 - 01/5.

- Quán Hải sản Ngon, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ 12h00’ ngày 26/4 - 30/4.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ 21h00’ ngày 26/4 - 01/5.

- “Quán Cơm quê” tổ 1, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai từ 11-13h ngày 24/4.

- Người về từ huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam từ ngày 22/4 đến nay.

- Người về từ Công ty Panasonic, KCN Bắc Thăng Long, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 22/4.

- Người về từ KCN Vinco, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 26/4.

- Thôn Hoàng Xá, xã Tân Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên ngày 22/4, địa chỉ Số 20, đường Phạm Đăng Giản, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM ngày 29/4.

- Nhà ông Phạm Văn Phụng thôn Hải Chấn và nhà ông Lò Văn Xôm thôn Nam Vai, xã Gia Hội, Văn Chấn, Yên Bái từ ngày 25-28/4.

Thông báo yêu cầu những người Lào Cai đã đến địa điểm kể trên liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và được tư vấn:

Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252

Bộ Y tế: 19009095.

Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

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