Quảng Ninh: Phát hiện phục vụ bếp là F1, cách ly gấp 182 người trên du thuyền vịnh Hạ Long

Tin y tế 03/05/2021 16:37

Phát hiện phục vụ bếp trên du thuyền 5 sao là F1 của ca bệnh ở Hà Nam, lực lượng chức năng TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã nhanh chóng quyết định cách ly toàn bộ du thuyền gồm 182 người để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 3/5, lực lượng chức năng TP.Hạ Long xác định anh T.H.Đ. (26 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) là F1, liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam. Hiện Đ. là nhân viên bếp trên tàu du lịch nghỉ đêm 5 sao Ambassador Cruise, số hiệu QN 8879. 

Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết, hiện du thuyền Ambassador Cruise đang trên hải trình đưa 60 nhân viên cùng 122 hành khách tham quan vịnh Hạ Long. Thành phố đã yêu cầu du thuyền này quay trở về bờ vào lúc 10 giờ 30 phút (ngày 3/5) và bố trí khu neo đậu, cách ly riêng biệt cho toàn bộ hành khách cùng thuyền viên trên tàu.

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Ảnh minh họa: ambassadorcruise.com

Theo lịch sử dịch tễ, anh Đ. có về quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam để ăn cưới và sử dụng dịch vụ Internet công cộng của một người ở xã Bắc Lý. Người này sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

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Thông báo khẩn của UBND TP.Hạ Long - Ảnh: Tiền Phong

Từ ngày 29/3 đến nay, Đ. trở về Hạ Long (Quảng Ninh) và làm phục vụ bếp trên tàu Ambassador Cruise đưa khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

Ngay khi tàu về bờ, cơ quan chức năng cử cán bộ y tế đưa anh Đ. đi cách ly tại khu cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với toàn bộ nhân viên phục vụ trên tàu.

Trong trường hợp Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính, cơ quan chức năng tổ chức truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm các trường hợp từ F1 trở đi theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiến hành lập danh sách theo dõi, quản lý, cách ly đối với toàn bộ du khách và nhân viên trên tàu.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 thông báo khẩn

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