KHẨN: Yên Bái tìm người dự đám cưới có khách từng tới 'ổ dịch' quán Sunny

Sở Y tế Yên Bái thông báo khẩn, tìm người từng đến đám cưới ở huyện Trấn Yên và nhà hàng ở thị xã Nghĩa Lộ vì nghi ngờ có trường hợp mắc COVID-19.

Tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, trưa nay ngày 3/5, giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái - bà Lê Thị Hồng Vân cho biết vừa phát đi thông báo khẩn, tìm người đến các địa điểm liên quan trường hợp nghi mắc COVID-19.

Cụ thể, 2 địa điểm được liên quan đến ca mắc COVID-19 gồm:

-Đám cưới gia đình ông Nguyễn Đức Ngự, tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thời gian tổ chức đám cưới: 16h ngày 1/5.

-Nhà hàng Hoa Tây Bắc, tại tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, thời gian từ ngày 27/4 đến hết ngày 2/5.

Ảnh minh họa: VGP

Sở Y tế đề nghị người dân liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; hoặc gọi điện đến đường dây nóng: 19009095 (Bộ Y tế), 0964671010 (Sở Y tế tỉnh Yên Bái) hoặc 0853459000 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Yên Bái). Đồng thời, mỗi người cần khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Theo Người Lao Động, chính quyền huyện Trấn Yên cho biết có 6 trường hợp từ huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) có đến quán bar Sunny - nơi phát hiện 6 nữ nhân viên karaoke dương tính với Covid-19, đã ăn cưới tại xã Việt Cường vào ngày 1/5. Tất cả 6 trường hợp đang được cách ly, trong đó, có 1 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-Cov-2, còn 5 trường hợp đang chờ kết quả khẳng định.

Huyện Trấn Yên cũng đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết 269 người tham gia đám cưới vào ngày 1/5 và 2/5 tại khu vực và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người tham gia đám cưới.

Ngoài ra, UBND huyện Trấn Yên cũng đã có công văn hỏa tốc phong tỏa cụm dân cư thuộc đội 10 (thôn 3B, xã Việt Cường) để chống dịch, bắt đầu từ 9 giờ ngày 3/5.

Còn khách tới dự đám cưới tại Nhà hàng Hoa Tây Bắc có liên quan đến đoàn chuyên gia người Trung Quốc.

Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính COVID-19 khi vừa xuất viện Bệnh nhân 2650 từ Pháp về nước được phát hiện dương tính với COVID-19 nên đã đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cách ly, điều trị. Sau khi có kết quả âm tính, bệnh nhân được cho ra viện đưa đến một trung tâm y tế khác để tiếp tục theo dõi thì phát hiện dương tính trở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-yen-bai-tim-nguoi-du-dam-cuoi-co-khach-tung-toi-o-dich-quan-sunny-403889.html