KHẨN: Hà Nội dừng tất cả các hoạt động trà đá, ăn uống vỉa hè, đường phố từ 17h ngày 3/5

UBND TP.Hà Nội vừa ra thông báo hỏa tốc tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3/5 để phòng chống dịch COVID-19.

VTC News đưa tin, hôm nay ngày 3/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

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Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu từ 17h ngày 3/5/2021 tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP.

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, lãnh đạo TP.Hà Nội yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán với hình thức mang về.

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, trong đơn vị quản lý, đồng thời tham mưu, báo cáo UBND TP chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

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