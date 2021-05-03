Vĩnh Phúc: 1 bác sĩ dương tính với Covid-19, liên quan đến ổ dịch tại quán bar Sunny

Theo thông tin mới nhất, một bác sĩ ở Vĩnh Phúc đã có kết quả dương tính với Covid-19 liên quan tới ổ dịch tại quán bar Sunny.

Theo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại quán bar Sunny (TP Phúc Yên- Vĩnh Phúc), thông tin từ BVĐK Phúc Yên cho biết, một bác sĩ làm tại Bệnh viện có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của bác sĩ này đã được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định. Trường hợp này cũng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly điều trị.

Được biết, BVĐK khu vực Phúc Yên ngay trong đêm qua đã lấy mẫu của 1.457 người gồm cán bộ nhân viên, người nhà bệnh nhân để xét nghiệm. Hiện bệnh viện đang rà soát tiếp để lấy bổ sung mẫu trong sáng 3/5

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Theo quyết định, thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, địa chỉ tại Tổ 1, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021, có thể gia hạn thêm theo quy định.

BVĐK khu vực Phúc Yên - nơi có bác sĩ dương tính lần 1 với Covid-19 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Thông báo cho hay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về chuyên môn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Phúc Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự cũng như các nhiệm vụ khác trong công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Vĩnh Phúc: Cách ly toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên Cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021, đồng thời cho biết có thể gia hạn thêm theo quy định.

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