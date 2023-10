Thông thường, Covid-19 chủ yếu lây truyền từ những người đã có triệu chứng và có thể lây ngay trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, do tiếp xúc gần với những người khác hoặc tiếp xúc trong thời gian dài. Đặc biệt, trong những môi trường kín như quán bar, vũ trường, karaoke, CLB đêm, phòng kín… thì khả năng lây rất nhanh.

Với chùm ca bệnh ở Vĩnh Phúc, bác sĩ Khanh cho biết, tình trạng lây lan phức tạp hơn do việc tiếp xúc gần, thậm chí rất gần nên tốc độ càng lây lan nhanh hơn. Đặc biệt, việc khai thác dịch tễ lại khó khăn hơn vì có thể nhiều người vì lý do tế nhị nên khai báo không trung thực.

Quán Bar Sunny đã được giám sát nghiêm ngặt - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo báo cáo, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở một số khu vực có môi trường kín như nhà hàng, CLB đêm, khu vực thờ cúng, cầu nguyện hoặc tại các khu vực nơi người dân có thể la hét, nói chuyện hoặc hát hò.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tại cuộc họp chiều nay, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc cần ráo riết tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan vì quán Bar Sunny là môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24/4 đến nay nên không tránh được thực trạng họ đã lan toả ra nhiều địa bàn.

Còn theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cần yêu cầu rà soát lại tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh về thực hiện bộ tiêu chí an toàn bệnh viện: “Tỉnh phải coi dịch đã xuất hiện trên địa bàn từ 9 ngày trước, ngay từ khi chuyên gia xuất hiện chứ không phải là đến khi có kết quả xét nghiệm mới là có dịch trên địa bàn, do đó đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành y tế quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu về bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa, y học cổ truyền phải được giám sát chặt. Phải cố gắng giám sát sớm, phát hiện sớm những trường hợp nghi nghờ, xét nghiệm ngay để khẩn trương phòng chống dịch”.

Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến 16h ngày 2/5, tỉnh đã truy vết được 174 trường hợp có đến sử dụng dịch vụ tại quán Sunny từ ngày 24/4 đến nay. Tỉnh tiếp tục rà soát vì con số chắc chắn còn, qua rà soát sẽ đưa vào cách ly tập trung.