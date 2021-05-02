Tại cuộc họp chiều nay ngày 2/5, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn nhận định, tỉnh Vĩnh Phúc cần ráo riết tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan vì quán Bar Sunny là môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24/4 đến nay nên không tránh được thực trạng họ đã lan toả ra nhiều địa bàn.

Chiều ngày 2/5, theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin chính thức từ Bộ Y tế xác nhận, 6 nhân viên quán karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đều nhiễm Covid-19. Được biết, các trường hợp này đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. 6 ca bệnh mới có mã bệnh nhân BN2957-2962. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Theo Tuổi Trẻ, ngay trong chiều nay 2/5, một đoàn của lãnh đạo Bộ Y tế và các vụ, cục đến làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc. Theo lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, 2 vấn đề quan trọng nhất với Vĩnh Phúc hiện nay là truy vết và cách ly F1, F2 có tiếp xúc với đoàn chuyên gia. Từ ngày 30/4, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi các tỉnh và đoàn chuyên gia này đi qua như Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu..., đề nghị tìm kiếm và xét nghiệm những người tiếp xúc với đoàn.

Liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke Sunny, BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị rằng, hiện nay, chủng mới virus Covid-19 đang có tốc độ lây nhanh nên ổ dịch lây ở Sunny còn đáng sợ hơn cả ổ dịch ở quán Buddha (TP.HCM) năm 2020 liên quan tới phi công người Anh. Thông thường, Covid-19 chủ yếu lây truyền từ những người đã có triệu chứng và có thể lây ngay trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, do tiếp xúc gần với những người khác hoặc tiếp xúc trong thời gian dài. Đặc biệt, trong những môi trường kín như quán bar, vũ trường, karaoke, CLB đêm, phòng kín… thì khả năng lây rất nhanh.

Với chùm ca bệnh ở Vĩnh Phúc, bác sĩ Khanh cho biết, tình trạng lây lan phức tạp hơn do việc tiếp xúc gần, thậm chí rất gần nên tốc độ càng lây lan nhanh hơn. Đặc biệt, việc khai thác dịch tễ lại khó khăn hơn vì có thể nhiều người vì lý do tế nhị nên khai báo không trung thực. Quán Bar Sunny đã được giám sát nghiêm ngặt - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Theo báo cáo, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở một số khu vực có môi trường kín như nhà hàng, CLB đêm, khu vực thờ cúng, cầu nguyện hoặc tại các khu vực nơi người dân có thể la hét, nói chuyện hoặc hát hò. Theo Sức khỏe và Đời sống, tại cuộc họp chiều nay, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc cần ráo riết tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan vì quán Bar Sunny là môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24/4 đến nay nên không tránh được thực trạng họ đã lan toả ra nhiều địa bàn. Còn theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cần yêu cầu rà soát lại tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh về thực hiện bộ tiêu chí an toàn bệnh viện: “Tỉnh phải coi dịch đã xuất hiện trên địa bàn từ 9 ngày trước, ngay từ khi chuyên gia xuất hiện chứ không phải là đến khi có kết quả xét nghiệm mới là có dịch trên địa bàn, do đó đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành y tế quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu về bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa, y học cổ truyền phải được giám sát chặt. Phải cố gắng giám sát sớm, phát hiện sớm những trường hợp nghi nghờ, xét nghiệm ngay để khẩn trương phòng chống dịch”. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến 16h ngày 2/5, tỉnh đã truy vết được 174 trường hợp có đến sử dụng dịch vụ tại quán Sunny từ ngày 24/4 đến nay. Tỉnh tiếp tục rà soát vì con số chắc chắn còn, qua rà soát sẽ đưa vào cách ly tập trung.

Lào bùng phát đợt dịch thứ 2, người dân Việt Nam vẫn lén lút qua Lào dự lễ bốc mả, đám cưới Hàng chục người đã được đưa đi cách ly tập trung sau khi sang Lào dự đám cưới, bốc mả và lén lút trở về qua đường tiểu ngạch.

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