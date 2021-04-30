Lào bùng phát đợt dịch thứ 2, người dân Việt Nam vẫn lén lút qua Lào dự lễ bốc mả, đám cưới

Tin y tế 30/04/2021 23:02

Hàng chục người đã được đưa đi cách ly tập trung sau khi sang Lào dự đám cưới, bốc mả và lén lút trở về qua đường tiểu ngạch.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 30/4, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, chỉ trong 2 ngày, đơn vị này đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào ngày 28/4, trong quá trình tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng phát hiện có nhóm người đi từ Lào vào phía nội địa Việt Nam, khi cơ quan chức năng tổ chức ngăn chặn thì một số người bỏ chạy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người này có tổng cộng 9 người trú tại thôn Kỳ Nơi và thôn A Sau (xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Từ ngày 26/4, họ đã theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Lào để đến thôn Pờ lu - A tang (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào) để dự đám cưới. Đến ngày 28/4, 9 người trên trở về Việt Nam nhưng thấy lực lượng biên phòng nên bỏ trốn về nhà riêng.

Ngay trong ngày 28/4, lực lượng chức năng đã triệu tập đủ 9 người trong nhóm để làm các thủ tục đưa đi cách ly tập trung, phòng dịch Covid-19. Thông tin ban đầu cho thấy 9 người nói trên không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

Lào bùng phát đợt dịch thứ 2, người dân Việt Nam vẫn lén lút qua Lào dự lễ bốc mả, đám cưới - Ảnh 1
Những người trở về từ Lào làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế - Ảnh: Báo Lao Động

Theo báo Lao Động, Trung tá Trần Đức Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cho hay, nhóm 9 người qua bản đối diện ở bên kia biên giới để thăm thân, dự tiệc cưới. Giữa họ có mối quan hệ họ hàng gần. 

Trước đó, vào ngày 27/4, Đồn Biên phòng Ba Tầng cũng từng phát hiện có 5 người ở xã Lìa nhập cảnh trái phép từ Lào về. Hiện những người nhập cảnh trái phép đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Sau khi hoàn thành cách ly, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính những đối tượng này. 

Sóc Trăng: Phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 sau khi nhập cảnh

Sóc Trăng: Phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 sau khi nhập cảnh

Sóc Trăng vừa đưa 2 bệnh nhân mắc Covid-19 vào bệnh viện 30/4 cách ly và điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Covid-19 Lào Covid-19 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 28 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 33 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại