Lào bùng phát đợt dịch thứ 2, người dân Việt Nam vẫn lén lút qua Lào dự lễ bốc mả, đám cưới

Hàng chục người đã được đưa đi cách ly tập trung sau khi sang Lào dự đám cưới, bốc mả và lén lút trở về qua đường tiểu ngạch.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 30/4, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, chỉ trong 2 ngày, đơn vị này đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào ngày 28/4, trong quá trình tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng phát hiện có nhóm người đi từ Lào vào phía nội địa Việt Nam, khi cơ quan chức năng tổ chức ngăn chặn thì một số người bỏ chạy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người này có tổng cộng 9 người trú tại thôn Kỳ Nơi và thôn A Sau (xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Từ ngày 26/4, họ đã theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Lào để đến thôn Pờ lu - A tang (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào) để dự đám cưới. Đến ngày 28/4, 9 người trên trở về Việt Nam nhưng thấy lực lượng biên phòng nên bỏ trốn về nhà riêng.

Ngay trong ngày 28/4, lực lượng chức năng đã triệu tập đủ 9 người trong nhóm để làm các thủ tục đưa đi cách ly tập trung, phòng dịch Covid-19. Thông tin ban đầu cho thấy 9 người nói trên không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Những người trở về từ Lào làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế - Ảnh: Báo Lao Động

Theo báo Lao Động, Trung tá Trần Đức Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cho hay, nhóm 9 người qua bản đối diện ở bên kia biên giới để thăm thân, dự tiệc cưới. Giữa họ có mối quan hệ họ hàng gần.

Trước đó, vào ngày 27/4, Đồn Biên phòng Ba Tầng cũng từng phát hiện có 5 người ở xã Lìa nhập cảnh trái phép từ Lào về. Hiện những người nhập cảnh trái phép đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Sau khi hoàn thành cách ly, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính những đối tượng này.

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