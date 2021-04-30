Sóc Trăng: Phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 sau khi nhập cảnh

Sóc Trăng vừa đưa 2 bệnh nhân mắc Covid-19 vào bệnh viện 30/4 cách ly và điều trị.

Theo thông tin từ Kinh tế và Đô thị, ngày 30/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng đã đưa 2 bệnh nhân mắc Covid-19 vào Bệnh viện 30/4 (TP Sóc Trăng) cách ly, điều trị. 2 bệnh nhân gồm 1 trường hợp là nam quê Đồng Nai, 29 tuổi và 1 trường hợp là nữ 27 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM.

Được biết, đây là 2 trong số 186 công dân Việt Nam trở về từ Philippines gồm 106 nam, 80 nữ có 8 phụ nữ mang thai) và 7 trẻ em. Đoàn này gồm phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên bị kẹt tại Philippines chưa về nước do ảnh hưởng của Covid-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác…

“184 trường hợp F1 của 2 bệnh nhân này là những công dân đi cùng chuyến bay. Tất cả những người này đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2”, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu chia sẻ với Zing.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (phải) kiểm tra khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Zing

Hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được đưa về Bệnh viện 30/4 điều trị, các trường hợp tiếp xúc gần đều được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định, các trường hợp này có sức khỏe tốt và chưa có biểu hiện lâm sàng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong ngày hôm nay 30/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký ban hành Công văn hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, yêu cầu các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Người đứng đầu tỉnh này cũng yêu cầu chú ý tuyên truyền thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; tạm dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng, chống dịch; nhất là xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

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