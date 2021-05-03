Cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021, đồng thời cho biết có thể gia hạn thêm theo quy định.

Theo Sức khỏe và Đời sống, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Theo quyết định, thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, địa chỉ tại Tổ 1, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021, có thể gia hạn thêm theo quy định.

Thông báo cho hay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về chuyên môn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Phúc Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự cũng như các nhiệm vụ khác trong công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

UBND, Ban Chỉ đạo thành phố Phúc Yên sẽ phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, UBND phường Hùng Vương và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố thực hiện tốt công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh...

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