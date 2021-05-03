Nóng: TP.HCM dừng hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu, massage, trò chơi điện tử từ 18h ngày 3/5

Tin y tế 03/05/2021 12:33

Trưa nay, UBND TP.HCM tiếp tục ra thông báo mới về việc tạm dừng các hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu kịch, ca nhạc, massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử từ 18 giờ ngày 3/5 để phòng dịch COVID-19.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra chỉ đạo tạm dừng các hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, massage, trò chơi điện tử tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM trong cuộc họp trưa nay. 

COVID-19 1
Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp trưa nay - Ảnh: VnExpess

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định TP.HCM là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, nhất là sau kỳ lễ nhiều người dân từ các tỉnh trở về thành phố. Do vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, quận huyện phải luôn trong tư thế cảnh giác cao, không được phép lơ là. 

Bên cạnh đó, ông Phong cũng đề nghị tạm dừng hoạt động các hội thảo, hội nghị chưa cấp bách. Nếu kế hoạch tổ chức trong tuần này thì xem xét lại quy mô, số lượng người tham dự.

Riêng các nghi lễ tôn giáo, ông Phong cho biết tùy quy mô để xác định số lượng người tham gia, nhưng trên cơ sở tuân thủ nghiêm giải pháp 5K của Bộ Y tế và các bộ tiêu chí an toàn của thành phố.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn phòng chống COVID-19 diễn ra sáng 30/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng hoạt động quán karaoke, quán bar, vũ trường từ 18 giờ ngày 30/4. Tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho 3 loại hình dịch vụ này hoạt động trở lại.

TP.HCM: Xác định hàng chục trường hợp tiếp xúc với BN 2899, 2910 nhiễm COVID-19

TP.HCM: Xác định hàng chục trường hợp tiếp xúc với BN 2899, 2910 nhiễm COVID-19

Tối 30/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin về các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2899 và 2990 nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 thông báo khẩn

TIN MỚI NHẤT

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại