Nóng: TP.HCM dừng hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu, massage, trò chơi điện tử từ 18h ngày 3/5

Trưa nay, UBND TP.HCM tiếp tục ra thông báo mới về việc tạm dừng các hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu kịch, ca nhạc, massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử từ 18 giờ ngày 3/5 để phòng dịch COVID-19.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra chỉ đạo tạm dừng các hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, massage, trò chơi điện tử tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM trong cuộc họp trưa nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp trưa nay - Ảnh: VnExpess

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định TP.HCM là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, nhất là sau kỳ lễ nhiều người dân từ các tỉnh trở về thành phố. Do vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, quận huyện phải luôn trong tư thế cảnh giác cao, không được phép lơ là.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng đề nghị tạm dừng hoạt động các hội thảo, hội nghị chưa cấp bách. Nếu kế hoạch tổ chức trong tuần này thì xem xét lại quy mô, số lượng người tham dự.

Riêng các nghi lễ tôn giáo, ông Phong cho biết tùy quy mô để xác định số lượng người tham gia, nhưng trên cơ sở tuân thủ nghiêm giải pháp 5K của Bộ Y tế và các bộ tiêu chí an toàn của thành phố.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn phòng chống COVID-19 diễn ra sáng 30/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng hoạt động quán karaoke, quán bar, vũ trường từ 18 giờ ngày 30/4. Tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho 3 loại hình dịch vụ này hoạt động trở lại.

TP.HCM: Xác định hàng chục trường hợp tiếp xúc với BN 2899, 2910 nhiễm COVID-19 Tối 30/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin về các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2899 và 2990 nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

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