Tình hình sức khỏe của lễ tân khách sạn và 4 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19: Có tổn thương kính mờ nhưng chưa phải thở máy hay ôxy

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hôm nay ngày 28/4, GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19 (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã cho biết về tình hình sức khỏe của 4 bệnh nhân là chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19 và 1 người Việt Nam là lễ tân khách sạn tại Yên Bái lây nhiễm COVID-19 từ các chuyên gia này.

Cụ thể, 4 bệnh nhân là chuyên gia Ấn Độ và nhân viên khách sạn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sức khoẻ ổn định, biểu hiện lâm sàng chưa thấy rõ sự khác biệt so với các bệnh nhân COVID-19 thông thường khác. Trước đó, các bệnh nhân có sốt cao lên đến 38,5 độ C, nhưng đến ngày thứ 4 đã ổn định sức khỏe. Hình ảnh chụp X-quang phổi cho thấy có bệnh nhân có tổn thương kính mờ tuy nhiên chưa có bệnh nhân nào phải thở máy hay thở oxy. Để đề phòng diễn biến phức tạp của bệnh dịch, các bác sĩ ở đây vẫn đàn theo dõi gắt gao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này.