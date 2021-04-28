Tình hình sức khỏe của lễ tân khách sạn và 4 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19: Có tổn thương kính mờ nhưng chưa phải thở máy hay ôxy

Đoàn chuyên gia gồm 11 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tại Yên Bái đã ghi nhận 4 người mắc COVID-19, ngoài ra có 1 nhân viên lễ tân khách sạn nơi cách ly bị lây nhiễm. Hiện tại tình hình sức khỏe của những bệnh nhân này đang được theo dõi gắt gao.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hôm nay ngày 28/4, GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19 (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã cho biết về tình hình sức khỏe của 4 bệnh nhân là chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19 và 1 người Việt Nam là lễ tân khách sạn tại Yên Bái lây nhiễm COVID-19 từ các chuyên gia này.
Cụ thể, 4 bệnh nhân là chuyên gia Ấn Độ và nhân viên khách sạn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sức khoẻ ổn định, biểu hiện lâm sàng chưa thấy rõ sự khác biệt so với các bệnh nhân COVID-19 thông thường khác. Trước đó, các bệnh nhân có sốt cao lên đến 38,5 độ C, nhưng đến ngày thứ 4 đã ổn định sức khỏe. Hình ảnh chụp X-quang phổi cho thấy có bệnh nhân có tổn thương kính mờ tuy nhiên chưa có bệnh nhân nào phải thở máy hay thở oxy. Để đề phòng diễn biến phức tạp của bệnh dịch, các bác sĩ ở đây vẫn đàn theo dõi gắt gao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa có công văn hoả tốc về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19. Công văn này ban hành kèm theo hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam đề phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có quy định 5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh.
Theo công văn hoả tốc này, Bộ Y tế đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh, trong đó chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh nghiệp phải bảo đảm đúng đối tượng ưu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm những trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép.
5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam:
- Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, lao động kỹ thuật cao (gọi tắt là chuyên gia) và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).
- Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con); học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam.
- Công dân Việt Nam: Doanh nhân, trí thức, học sinh, sinh viên, người già, người đi thăm thân, du lịch hết hạn, lao động hết hạn hợp đồng, hết hạn học tập, bị kẹt ở nước ngoài, người ra nước ngoài khám, chữa bệnh, người hết hạn visa.
- Các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo.
- Các trường hợp đặc biệt khác.