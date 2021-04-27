Yên Bái: Một nhân viên khách sạn dương tính với Covid-19, là F1 của đoàn chuyên gia Ấn Độ

Tin y tế 27/04/2021 08:44

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Yên Bái xác nhận vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19. Được biết, đây là nhân viên khách sạn tại nơi có đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh, cách ly.

Theo Người Lao Động, Sở Y tế tỉnh Yên Bái xác nhận vừa phát hiện 1 trường hợp F1 dương tính với virus Covid-19.  

Trường hợp là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2 (TP Yên Bái), nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ đến nhập cảnh, cách ly từ ngày 18/4. Hiện, nhân viên này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt.

Cụ thể, ngày 26/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân BN 2786, BN 2811, BN 2812, BN 2831 và lấy mẫu lần 2 cho 1 trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và 1 cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung (Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Kết quả có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính. Ca bệnh là nhân viên khách sạn đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định.

Như vậy, đến nay, liên quan đến đoàn chuyên gia và thân nhân người Ấn Độ nhập cảnh về Yên Bái ngày 18/4 đã có 5 người dương tính với SARS-CoV-2 (gồm 4 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam).

Hiện nay, 7 chuyên gia người Ấn Độ còn lại và 1 cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2. Đây là trường hợp F 1 (tiếp xúc gần) là người Việt Nam được phát hiện trong khu cách ly sau hơn 1 tháng nước ta không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các nước láng giềng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người nhập cảnh vào Việt Nam gần đây đã mắc Covid-19 để đánh giá, có các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp.

Bên canh đó, Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là trước diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch COVID-19.

Yên Bái: Một nhân viên khách sạn dương tính với Covid-19, là F1 của đoàn chuyên gia Ấn Độ - Ảnh 1

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