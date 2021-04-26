Chiều ngày 26/4, Việt Nam thêm 6 ca mắc COVID-19

Tin y tế 26/04/2021 18:16

Bản tin chiều ngày 26/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu và Hà Nội đều cách ly ngay khi nhập cảnh.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 26/4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 26/4: 06 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN2847-2852) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Hà Nội (3). Cụ thể:

- CA BỆNH 2847 (BN2847) ghi nhận tại : Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- CA BỆNH 2848 (BN2848) ghi nhận tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 15/4/2021, BN2847-2848 từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2849 (BN2849) ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 12/4/2021, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả xét nghiệm ngày 25/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

- CA BỆNH 2850 (BN2850) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Anh.

Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Anh quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm ngày 25/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2851 (BN2851) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 06 tuổi, là con chuyên gia, quốc tịch Iran.

Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Iran quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm ngày 25/4/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2852 (BN2852) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm ngày 25/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 41.626 người

Trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 527

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 26.276

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 14.823.

Chiều ngày 26/4, Việt Nam thêm 6 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1

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Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh đại dịch COVID-19

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