Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ Covid-19 tại 3 tỉnh phía Nam

Lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ Campuchia, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng dịch tại 3 tỉnh phía Nam.

Về vị trí địa lý, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau là 3 tỉnh phía nam thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù không có biên giới đường bộ với Vương Quốc Campuchia nhưng lại có đường bờ biển dài, tiếp giáp với nhiều vùng biển và ngư trường của một số quốc gia trong khu vực nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ở những nơi này vẫn còn hiện hữu, chính vì thế người dân tuyệt đối không được lơ là. Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước nguy cơ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, GS. Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc Gia phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ra thông báo khuyến cáo 3 tỉnh này cần phải thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước, chủ động nâng cao tinh thần, quyết tâm bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Công tác kiểm tra phòng chống dịch tại 3 tỉnh phía Nam - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Qua quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly, đoàn công tác đã khuyến cáo các địa phương trong vùng nguy hiểm cần phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát và thực hiện nghiêm túc quy định cách ly để phòng nguy cơ lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, tại những khu cách lý tập trung cần bố trí địa điểm lấy mẫu xét nghiệm cần đảm bảo cơ sở vật chất, nên lắp camera giám sát để phục vụ cho những trường hợp cần truy vết khẩn cấp và thực hiện đúng đủ yêu cầu phòng chống dịch, chia theo từng nhóm lấy mẫu để giữ khoảng cách an toàn, tránh tụ tập làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trong thời gian tới theo kế hoạch của Bộ Y tế, Bạc Liêu sẽ tiếp nhận 5.700 liều vắc xin, Cà Mau sẽ tiếp nhận 6.700 liều vắc xin và Sóc Trăng là 7.450 liều vắc xin. Theo đó, tại mỗi tỉnh sẽ có đoàn công tác tăng cường kiểm tra nhằm phục vụ cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 bao gồm quy trình khám, sàng lọc tiêm vắc xin và theo dõi thể trạng của người dân để đưa ra các khuyến cáo theo tình hình thực tế. GS.TS Trần Văn Thuấn, Trưởng đoàn công tác khuyến cáo, trong thời điểm tới những tỉnh này cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, ngoài việc phòng chống dịch Covid-19 cần chú ý phòng chống những bệnh dịch phổ biến khác như tay chân miệng ở trẻ nhỏ, bệnh sốt huyết. Đồng thời cần tiếp tục phối hợp với nhiều ban ngành và huy động sức mạnh toàn dân để kịp thời phát hiện và báo cáo những trường hợp nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác truyền thông và giám sát chặt chẽ. Đặc biệt trong công tác giám sát nhập cảnh, cách ly cần phải kiểm soát tốt, tuyệt đối không được lơ là tránh nguy cơ lây nhiễm chéo gây bùng dịch. Về công tác tiêm chủng vắc xin, cần đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “An toàn – Hiệu quả – Kịp thời", cụ thể tiêm mũi nào chắc mũi đó. Các cơ quan chức năng tại các địa phương cần bám sát quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, đồng thời thành lập tổ thường trực để kịp thời tư vấn, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

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