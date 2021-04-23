Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ Covid-19 tại 3 tỉnh phía Nam

Tin y tế 23/04/2021 21:31

Lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ Campuchia, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng dịch tại 3 tỉnh phía Nam.

Về vị trí địa lý, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau là 3 tỉnh phía nam thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù không có biên giới đường bộ với Vương Quốc Campuchia nhưng lại có đường bờ biển dài, tiếp giáp với nhiều vùng biển và ngư trường của một số quốc gia trong khu vực nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ở những nơi này vẫn còn hiện hữu, chính vì thế người dân tuyệt đối không được lơ là.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước nguy cơ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, GS. Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc Gia phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ra thông báo khuyến cáo 3 tỉnh này cần phải thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước, chủ động nâng cao tinh thần, quyết tâm bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

dich covid 19
Công tác kiểm tra phòng chống dịch tại 3 tỉnh phía Nam - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Qua quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly, đoàn công tác đã khuyến cáo các địa phương trong vùng nguy hiểm cần phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát và thực hiện nghiêm túc quy định cách ly để phòng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, tại những khu cách lý tập trung cần bố trí địa điểm lấy mẫu xét nghiệm cần đảm bảo cơ sở vật chất, nên lắp camera giám sát để phục vụ cho những trường hợp cần truy vết khẩn cấp và thực hiện đúng đủ yêu cầu phòng chống dịch, chia theo từng nhóm lấy mẫu để giữ khoảng cách an toàn, tránh tụ tập làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trong thời gian tới theo kế hoạch của Bộ Y tế, Bạc Liêu sẽ tiếp nhận 5.700 liều vắc xin, Cà Mau sẽ tiếp nhận 6.700 liều vắc xin và Sóc Trăng là 7.450 liều vắc xin. Theo đó, tại mỗi tỉnh sẽ có đoàn công tác tăng cường kiểm tra nhằm phục vụ cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 bao gồm quy trình khám, sàng lọc tiêm vắc xin và theo dõi thể trạng của người dân để đưa ra các khuyến cáo theo tình hình thực tế.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Trưởng đoàn công tác khuyến cáo, trong thời điểm tới những tỉnh này cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, ngoài việc phòng chống dịch Covid-19 cần chú ý phòng chống những bệnh dịch phổ biến khác như tay chân miệng ở trẻ nhỏ, bệnh sốt huyết.

Đồng thời cần tiếp tục phối hợp với nhiều ban ngành và huy động sức mạnh toàn dân để kịp thời phát hiện và báo cáo những trường hợp nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác truyền thông và giám sát chặt chẽ. Đặc biệt trong công tác giám sát nhập cảnh, cách ly cần phải kiểm soát tốt, tuyệt đối không được lơ là tránh nguy cơ lây nhiễm chéo gây bùng dịch.

Về công tác tiêm chủng vắc xin, cần đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “An toàn – Hiệu quả – Kịp thời", cụ thể tiêm mũi nào chắc mũi đó. Các cơ quan chức năng tại các địa phương cần bám sát quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, đồng thời thành lập tổ thường trực để kịp thời tư vấn, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Chiều 11/4: Có 1 ca mắc COVID-19 ở Kiên Giang

Chiều 11/4: Có 1 ca mắc COVID-19 ở Kiên Giang

Bản tin chiều 11/4 của Bộ Y tế cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang. Việt Nam hiện có 2.693 bệnh nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 20 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 26 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại