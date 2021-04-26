Bộ trưởng Bộ Y tế: COVID-19 hết sức phức tạp, có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4

Tin y tế 26/04/2021 20:46

Mới đây, Bộ trưởng bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 UBND TP. Cần Thơ. Theo đó, Bộ Y tế cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 UBND TP. Cần Thơ.

 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, đặc biệt các tỉnh biên giới Tây Nam. Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn công tác đi chỉ đạo đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương vùng Tây Nam. 

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Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp chiều nay - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Bộ Y tế cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4. Đối với Cần Thơ, Bộ Y tế xem là vùng trọng điểm tập trung người dân các nơi về khá lớn, vì vậy cần hết sức tập trung công tác phòng dịch, tuân thủ nghiêm giải pháp 5K.

Đặc biệt chú ý từ nước bạn, sau khi nước bạn có giải pháp giãn cách xã hội chống dịch thì người dân kiều bào ta sẽ trở về nước nhiều hơn, nên chú ý vấn đề ngăn chặn dịch từ biên giới vào.

Bộ Y tế cũng nhận định hiện nay nhiều người dân và cả cán bộ công chức có lơ là trong việc phòng dịch, như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. 

Cần Thơ tập trung khá đông người từ nước ngoài về do có sân bay quốc tế, việc không để xảy ra lây lan trong khu cách ly của thành phố là rất tốt. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cần rà soát lại tất cả các kịch bản trong phòng chống dịch, chú trọng khoanh vùng xét nghiệm diện rộng, đặc biệt các đối tượng trong các khu vực nguy cơ cao; nhưng phong tỏa phải theo diện hẹp để giảm tác động ảnh hưởng kinh tế. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu thành phố tăng cường năng lực các khu cách ly tập trung, chuẩn bị kịch bản có cơ sở cách ly ngay từ tuyến phường xã, tránh dồn vào một chỗ quá đông.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Phước Tồn - phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ - đã nêu các biện pháp thành phố đang triển khai trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước láng giềng khu vực biên giới Tây Nam như sau: 

+ Từ khi bắt đầu dịch tháng 1/2020, thành phố đã rà soát, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm 12.605 trường hợp có nguy cơ bằng phương pháp RT-PCR, đồng thời làm 2.514 mẫu test nhanh cho đối tượng là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

+ Từ tháng 1/2021 đến nay, đã điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm 1.574 trường hợp về vùng dịch; điều trị khỏi 10 bệnh nhân COVID-19 (là các trường hợp từ nước ngoài về cách ly tập trung), hiện tại không còn bệnh nhân đang điều trị.

Đặc biệt, thành phố triển khai 2.833 tổ COVID-19 cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư, quản lý chặt những người mới đến cư trú trên địa bàn. 

Bên cạnh đó. để chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - yêu cầu Cần Thơ cần kiểm tra rà soát các cơ sở y tế trên địa bàn, cơ sở nào không đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch thì kiên quyết đóng cửa. Các bệnh viện phải tuân thủ nghiêm việc sàng lọc kiểm soát nguồn lây COVID-19 tại cộng đồng.

Cần Thơ là trung tâm tập trung người từ các nơi, trong đó sinh viên các tỉnh tập trung về nhiều, sân bay quốc tế… vì vậy cần tăng cường xét nghiệm các khu vực đông người. Hiện Cần Thơ có công suất 700 mẫu xét nghiệm/ngày, cần tăng cường hơn nữa năng lực xét nghiệm mẫu cho kịch bản xấu nhất.

Chiều ngày 26/4, Việt Nam thêm 6 ca mắc COVID-19

Chiều ngày 26/4, Việt Nam thêm 6 ca mắc COVID-19

Bản tin chiều ngày 26/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu và Hà Nội đều cách ly ngay khi nhập cảnh.

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Từ khóa:   dịch Covid 19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Bộ Y tế

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