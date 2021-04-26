Hà Nội đề nghị hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người dịp lễ

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội đã có buổi họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, siết chặt công tác phòng chống, dịch và sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều ngày 26/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ ngày 19 - 25/4, thành phố ghi nhận thêm 3 ca nhập cảnh mới mắc Covid-19, được cách ly ngay. Trong tuần qua, cơ quan chức năng cũng phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đợt 1, đơn vị đã tiêm cho 8.574 người, hiện sức khỏe của tất cả đều bình thường. Đợt 2, Sở bắt đầu tiêm từ ngày 19/4, đến nay, đã tiêm được 34.200 người, trên số đối tượng dự kiến là 53.350, đạt tỷ lệ 64,1%.. Công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 được tiến hành bài bản. Ông Hạnh cũng cho hay, Sở Y tế thường xuyên rà soát các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. Trong đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất mở rộng các khu cách ly tập trung F1.

Ông Hoàng Đức Hạnh (bên phải) - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trong buổi họp chiều ngày 26/4 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Liên quan đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Giao thông và Vận tải cho biết đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản của thành phố về tăng cường, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhận định theo dự tính, trong dịp nghỉ lễ này, lưu lượng người đi và đến Hà Nội sẽ rất đông. Vì vậy, Ông Dũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, siết chặt công tác phòng chống, dịch và sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao. Các đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn kiểm tra của các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác xử phạt; rà soát, chuẩn bị các điều kiện khi có ca dương tính với SARS-CoV-2. Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương quyết liệt chỉ đạo thực hiện và giám sát nghiêm các biện pháp như: khai báo mã QR-Code; thông điệp "5K" của Bộ Y tế… Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá về an toàn phòng, chống dịch. Đối với các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, sân bay... các Sở, ban ngành và đoàn kiểm tra vào cuộc một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch. Chính quyền Hà Nội cũng đề nghị hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người; tiếp tục triển khai tiêm vaccine đợt 2 bảo đảm an toàn, hiệu quả; tăng cường giám sát nhập cảnh, nhất là các điều kiện trước khi nhập cảnh; đảm bảo an toàn tại các cơ sở cách ly.

Bộ trưởng Bộ Y tế: COVID-19 hết sức phức tạp, có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 Mới đây, Bộ trưởng bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 UBND TP. Cần Thơ. Theo đó, Bộ Y tế cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4.

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