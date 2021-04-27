Tâm điểm Covid-19 ở Ấn Độ: Xuất hiện thêm các triệu chứng mới như chảy máu mũi - miệng, lú lẫn, bệnh nhân dưới 18 tuổi 'tăng chóng mặt'

Tin y tế 27/04/2021 14:40

Những ngày này, làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ đang lan nhanh hơn, nhiều so với làn sóng đầu tiên. Theo đó, số ca nhiễm vượt qua đỉnh năm ngoái và chưa có dấu hiệu dừng lại

Tỷ lệ bệnh nhân trẻ nhập viện tăng

Theo các bác sĩ, tỷ lệ bệnh nhân trẻ nhập viện lại tăng lên, đồng thời xuất hiện nhiều ca nhiễm trùng không triệu chứng hơn ở Ấn Độ. Cụ thể, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, Tiến sĩ Balram Bharghava thông tin, nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh đợt 2 có biểu hiện khó thở trong tuần đầu tiên khi có các triệu chứng ban đầu, trong khi các bệnh nhân trong đợt dịch thứ nhất lại cảm thấy khó thở ở tuần thứ hai nhiễm bệnh.

Còn theo bác sĩ chuyên khoa phổi Satyanarayana Mysore, Bệnh viện Manipal ở Bangalore, ông giải thích về việc khó thở là do hội chứng "bão cytokine" gây ra: "Điều này có nghĩa là quá nhiều hormone gây viêm được hệ thống miễn dịch tiết ra quá nhanh vào máu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ oxy hiệu quả của cơ thể".  

Theo các thống kê, trong đợt dịch thứ 2, có nhiều người cần oxy hơn, ở mức 54,5%, trong khi con số này ở làn sóng dịch đầu tiên là 41,1%.

Trong khi đó, Tiến sĩ Digant Shastri, bác sĩ nhi khoa ở Surat, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ cho hay, đang có sự gia tăng cao đến mức "chóng mặt" các ca nhiễm bệnh trong những người ở độ tuổi từ 0 đến 18: "Nếu tôi nhận 4 ca ở độ tuổi này một tuần trước, thì bây giờ là hơn 50". 

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Dịch Covid-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp - Ảnh: AFP

Bệnh nhân có triệu chứng viêm kết mạc, lú lẫn, chảy máu mũi và miệng

Theo ANI, chuyên gia Chandra, một bác sĩ tư vấn tại Trung tâm Y tế Helvetia ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ cho biết, ngoài đau họng, đau nhức cơ thể, sốt, khứu giác và vị giác kém, các bệnh nhân mới bị nhiễm Covid-19 còn có thêm các triệu chứng khác như tiêu chảy, đau bụng, phát ban, viêm kết mạc, lú lẫn, thậm chí chảy máu mũi và miệng. Theo đó, bác sĩ Chandra cho rằng, những triệu chứng mới này có thể do một loại virus đột biến mới được phát hiện ở Ấn Độ gây ra.

Ngoài ra, vị bác sĩ này cũng cảnh báo, các virus đột biến mới có thể không được phát hiện bằng xét nghiệm RT-PCR. Đây có thể là một trong những lý do giải thích tại sao một số bệnh nhân không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, nhưng thực tế là đã bị nhiễm virus.

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Tính đến ngày 26/4, Ấn Độ có thêm 2.812 trường hợp tử vong - Ảnh: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images

Tính đến ngày 26/4, Ấn Độ có thêm 2.812 trường hợp tử vong, đồng nghĩa với việc mỗi giờ lại có khoảng 117 người Ấn Độ chết vì Covid-19. Tính đến cuối ngày 26/4, số ca nhiễm mới của Ấn Độ đã phá kỷ lục cao nhất trong 5 ngày liên tiếp, vượt ngưỡng 350.000. Nhiều chuyên gia cho biết, con số này thậm chí còn có thể bị đánh giá thấp, chưa đúng với thực tế.

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Trong buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã vừa qua, Phó chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu cá nhân, gia đình tạm trú, tạm vắng khi trở lại thành phố sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 phải khai báo y tế.

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Từ khóa:   Covid-19 Ấn Độ Ấn Độ Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19

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