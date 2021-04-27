Sau dịp nghỉ lễ 30/4, người dân tạm trú phải khai báo y tế khi trở lại Hà Nội

Tại đây, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch thành phố Hà Nội - yêu cầu cá nhân, gia đình tạm trú, tạm vắng khi trở lại thành phố sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 phải khai báo y tế .

Vào chiều ngày 26/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã.

Công an TP chỉ đạo toàn ngành phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, người dân cầu hạn chế tổ chức các sự kiện nếu không cần thiết trong dịp này, đặc biệt là các sự kiện tập trung đông người. Nếu tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị, địa phương phải rà soát, nắm số lượng các trường hợp tạm trú, tạm vắng, trở về TP sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế.

Người dân phải thực hiện khai náo y tế sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong cuộc họp, ông Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh nhận định, nguy cơ có bệnh nhân trong cộng đồng ở Hà Nội rất lớn, bởi một số nơi có biểu hiện chủ quan lơ là, đặc biệt dịp nghỉ lễ sẽ đi lại, du lịch nhiều hơn, tập trung đông người.

Trong tuần, có 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về qua sân bay Nội Bài. Hiện, cả 3 trường hợp đã được cách ly y tế, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị TP cần siết chặt các biện pháp và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ông Hạnh cho hay Sở Y tế sẽ thường xuyên rà soát các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất mở rộng các khu cách ly tập trung F1. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong trường hợp số ca mắc tăng lên ngoài khả năng tiếp nhận của bệnh viện tuyến T.Ư.

Vì vậy, các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện và giám sát nghiêm các biện pháp như: khai báo mã QR-Code; thông điệp "5K" của Bộ Y tế… Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá về an toàn phòng, chống dịch. Đối với các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, sân bay... các Sở, ban ngành và đoàn kiểm tra vào cuộc một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch.