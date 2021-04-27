Nóng: Vũng Tàu cách ly thuyền viên trên tàu có 12 người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, có 12/18 thuyền viên trên tàu DAI DUONG SEA cập cảng Vũng Tàu những ngày qua dương tính với SARS-CoV-2.
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Liên quan đến vụ việc tàu DAI DUONG SEA đến cảng Vũng Tàu những ngày qua, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, tối 26/4, thông tin từ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, kết quả kiểm tra lần 1 cho thấy đã có 12/18 thuyền viên được xác định dương tính với SARS – Cov-2.
Trước đó, tàu DAI DUONG SEA, quốc tịch Việt Nam cập cảng Vũng Tàu vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 24/4 từ cảng Sampit, Indonesia với tổng cộng 18 thuyền viên. Ngay sau khi cập cảng, toàn bộ thuyền viên đã thực hiện theo dõi, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, 12/18 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã tạm thời chỉ định cho tàu DAI DUONG SEA neo đậu tại vị trí H08 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu. Đồng thời, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cũng có văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện công tác quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật.