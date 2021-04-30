TP.HCM: Xác định hàng chục trường hợp tiếp xúc với BN 2899, 2910 nhiễm COVID-19

Tin y tế 30/04/2021 20:23

Tối 30/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin về các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2899 và 2990 nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2899 được phát hiện tại tỉnh Hà Nam nhập cảnh tại Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 ngày 6/4/2021 đang quản lý giám sát sau cách ly là 17 trường hợp, đã lấy mẫu giám sát 13 trường hợp, kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính.

Bên cạnh đó TP.HCM cũng đã tiếp nhận xác minh được 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899 trong đó có ca bệnh 2910 và 3 trường hợp khác. Theo đó, 2 trường hợp đã có kết quả âm tính với virus COVID-19, 1 trường hợp đang chờ kết quả.

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Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Đối với bệnh nhân 2910, ngày 30/4 ghi nhận thêm 7 trường hợp đi cùng chuyến bay nâng tổng số trường hợp tiếp xúc gần là 14. Số trường hợp tiếp xúc khác là 65. Tất cả đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HCDC đề nghị hành khách đi cùng bệnh nhân 2910 trên chuyến VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 27/4/2021 thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế địa phương để được giám sát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Cũng trong ngày hôm nay UBND TP.HCM đã ra công văn tạm ngưng các hoạt động dịch vụ karaoke, bar, vũ trường và khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh. Mỗi người cần tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K, đặc biệt chú ý việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết.

TP.HCM: Xác định hàng chục trường hợp tiếp xúc với BN 2899, 2910 nhiễm COVID-19 - Ảnh 2
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Từ khóa:   COVID-19 tiếp xúc gần SARS-CoV-2

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