NÓNG: Thêm nhiều địa điểm bị phong tỏa tại TP.HCM vì liên quan đến COVID-19

Cơ quan chức năng TP.HCM đã tiến hành phong tỏa thêm một vài địa điểm vì liên quan đến COVID-19.

Báo Tiền Phong đưa tin, trưa nay, ngày 30/4, lực lượng y tế vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, thông tin khai báo y tế của các hộ dân sống trong con hẻm 77 đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Cụ thể, hai đầu con hẻm này đã được chốt chặn, hạn chế phương tiện ra vào. Cơ quan chức năng sẽ giám sát 24/24 khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

Được biết đây là con hẻm thứ 2 của đường Phan Đăng Giảng bị phong tỏa, sau khi hẻm 20 bị cách ly từ tối ngày 29/4. Nguyên nhân phong tỏa đều liên quan đến bệnh nhân 2910 (sinh năm 1993 có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam) đến lưu trú tại quận Bình Tân. Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân này từng ăn uống với bệnh nhân 2899 mắc COVID-19 tại tỉnh Hà Nam.

Con hẻm thứ 2 tại đường Phan Đăng Giản, quận Bình Tân bị phong tỏa - Ảnh: Tiền Phong

Cũng trong ngày hôm nay, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 11, TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng vừa phong tỏa phòng cho thuê Phương Thanh trên đường Ba Tháng Hai, phường 7, quận 11. Cụ thể, tại đây có 3 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ133 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 27/4. Khi đến TP.HCM, cả 3 trường hợp này lưu trú tại phòng trọ Phương Thanh.

Ông Bình cho biết 3 trường hợp nói trên đã chủ động liên hệ khai báo y tế sau khi nghe thông báo về hành khách trên chuyến bay VJ133. Hiện 3 trường hợp F1 đã thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của quận 11. Sau khi truy vết, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 khách lưu trú và 2 nhân viên của phòng cho thuê là F2, có mặt cùng thời điểm với 3 trường hợp F1 nên đã cách ly tại phòng cho thuê. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 3 mẫu F1 và 8 mẫu F2 để xét nghiệm đồng thời phun khử khuẩn xung quanh khu vực này.

Phòng cho thuê Phương Thanh bị phong tỏa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hiện tại trên địa bàn TP.HCM đã có 3 địa điểm bị phong tỏa vì liên quan đến COVID-19. Sáng nay, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành công văn tạm ngưng các hoạt động dịch vụ karaoke, bar, vũ trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Có thêm 2 ca dương tính COVID-19 là công nhân KCN Bắc Thăng Long Theo ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thủ đô đã có thêm 2 ca dương tính COVID-19. Đây là 2 ca từng có tiếp xúc với bệnh nhân 2911 trước đó.

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