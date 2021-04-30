Hà Nam: Phong tỏa 28 ngày toàn bộ thôn Quan Nhân - nơi có chùm ca bệnh COVID-19

Tin y tế 30/04/2021 07:53

Chiều ngày 29/4, UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Đây là nơi đang có chùm ca bệnh COVID-19 liên quan nam bệnh nhân N.V.Đ nhập cảnh từ Nhật Bản về.

Theo thông tin từ TTXVN, UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân để phòng chống dịch COVID-19. Quy định trên được đưa ra sau khi khu vực này có 1 nam bệnh nhân tên là N.V.Đ sinh năm 1993 mắc COVID-19.

Cụ thể, thời gian cách ly thôn Quan Nhân như sau:

- Thời gian cách ly là 28 ngày, kể từ 17 giờ ngày 29/4.

- Cách ly toàn bộ thôn Quan Nhân, gồm 320 hộ tương ứng với 1.068 nhân khẩu.

- Các đơn vị chức năng lập chốt kiểm soát và kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly

- Các đơn vị và người dân thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly…

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Thông tin cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân để phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, nam bệnh nhân N.V.Đ nhập cảnh từ Nhật Bản về, cách ly đủ 14 ngày tại Đà Nẵng và đã có ba lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó lần xét nghiệm cuối cùng vào ngày 21/4. 

Đến ngày 22/4, nam bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng về nhà ở thôn Quan Nhân (Hà Nam). Sau đó, bệnh nhân có biển hiện sốt, đau họng. Chiều 28/4 được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm dương tính lần một với SARS-CoV-2.

Đến 12 giờ ngày 29/4, bố, mẹ, vợ và con của bệnh nhân N.V.Đ cũng dương tính với SARS-CoV-2.

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