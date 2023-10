NÓNG: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính Covid-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng dịch lên mức cao nhất

Một người Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 khi tiếp xúc gần với ca bệnh ở Hà Nam.

Theo Zing News, tối 29/4, thông tin từ ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, anh N.V.K. (28 tuổi, nghề nghiệp lái xe), quê quán xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Anh K. đang sống tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 22/4, anh K. tiếp xúc gần bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, nhập cảnh từ Nhật Bản, quê Hà Nam). Anh N.V.K. đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Sau khi tiến hành truy vết tìm ra 10 trường hợp tiếp xúc gần, 20 người sinh sống trong cùng khu nhà, lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn và tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần khác.

Ngoài anh N.V.K., lực lượng chức năng Hà Nội cho biết một học viên 40 tuổi tại Học viện Mật mã (huyện Thanh Trì) thuộc diện F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Theo Kinh tế và Đô thị, chiều 29/4, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố ngày 29/4, Hà Nội đã nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng dịch lên mức độ cao nhất.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Hà Nội đã triển khai tạm dừng hoạt động tại không gian đi bộ; tạm dừng các lễ hội. Sở Văn hóa & Thể thao, các quận, huyện phải chỉ đạo quyết liệt tạm dừng các sự kiện đông người nếu không cần thiết; siết chặt công tác phòng, chống dịch trong các hoạt động. Các lực lượng chức năng trong những ngày tới sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc khai báo an toàn Covid-19; phải rà soát, kiểm tra, công bố mức độ an toàn của đơn vị mình; 100% các địa điểm phải đăng ký, đảm bảo an toàn Covid-19; đặc biệt là các khu vực trường học, bệnh viện, phương tiện giao thông vận tại, khu vực sân bay, khu vực công cộng.

