NÓNG: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính Covid-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng dịch lên mức cao nhất

Tin y tế 29/04/2021 23:12

Một người Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 khi tiếp xúc gần với ca bệnh ở Hà Nam.

Theo Zing News, tối 29/4, thông tin từ ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, anh N.V.K. (28 tuổi, nghề nghiệp lái xe), quê quán xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Anh K. đang sống tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 22/4, anh K. tiếp xúc gần bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, nhập cảnh từ Nhật Bản, quê Hà Nam). Anh N.V.K. đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Sau khi tiến hành truy vết tìm ra 10 trường hợp tiếp xúc gần, 20 người sinh sống trong cùng khu nhà, lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn và tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần khác. 

Ngoài anh N.V.K., lực lượng chức năng Hà Nội cho biết một học viên 40 tuổi tại Học viện Mật mã (huyện Thanh Trì) thuộc diện F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Theo Kinh tế và Đô thị, chiều 29/4, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố ngày 29/4, Hà Nội đã nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng dịch lên mức độ cao nhất. 

NÓNG: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính Covid-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng dịch lên mức cao nhất - Ảnh 1
Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo - Ảnh: Kinh tế và Đô thị 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Hà Nội đã triển khai tạm dừng hoạt động tại không gian đi bộ; tạm dừng các lễ hội. Sở Văn hóa & Thể thao, các quận, huyện phải chỉ đạo quyết liệt tạm dừng các sự kiện đông người nếu không cần thiết; siết chặt công tác phòng, chống dịch trong các hoạt động. Các lực lượng chức năng trong những ngày tới sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm phòng, chống dịch. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc khai báo an toàn Covid-19; phải rà soát, kiểm tra, công bố mức độ an toàn của đơn vị mình; 100% các địa điểm phải đăng ký, đảm bảo an toàn Covid-19; đặc biệt là các khu vực trường học, bệnh viện, phương tiện giao thông vận tại, khu vực sân bay, khu vực công cộng.

Khẩn tìm hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 27/4

Khẩn tìm hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 27/4

Trong ngày 29/4, Bộ Y tế công bố 45 ca mắc Covid - 19 mới, 6 ca trong cộng đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời nâng mức cảnh báo lên cao nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 Covid 19 ca nhiễm COVID-19 tăng vọt

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 29 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 33 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại