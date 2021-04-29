Khẩn tìm hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 27/4

Tin y tế 29/04/2021 22:40

Trong ngày 29/4, Bộ Y tế công bố 45 ca mắc Covid - 19 mới, 6 ca trong cộng đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời nâng mức cảnh báo lên cao nhất.

Tối 29/4, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 7, đề nghị những hành khách đi trên chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4/2021:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

+ 1900.9095 (Bộ Y tế)

+ 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM)

+ 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội)

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Tại TPHCM, BN2910, nam, 28 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM được xác định nhiễm Covid-19 do có tiếp xúc cùng BN2899 - nam thanh niên trở về từ Nhật Bản. Hiện, BN2910 được điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Hai mẹ con Hưng Yên dương tính với Covid 19 vì có tiếp xúc gần với BN2899

Tối cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ có liên quan đến bệnh nhân 2899 - nam thanh niên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4.

Hai mẹ con từng về thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam thăm mẹ đẻ, sau đó tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 2899. 

Nhận được thông tin, Lực lượng chức năng Hưng Yên đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện tại, đã xác định được 16 trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành phun khử khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nơi 2 ca nghi nhiễm từng tiếp xúc. 

NÓNG: 1 con hẻm ở Bình Tân bị phong tỏa khẩn cấp trong đêm vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

NÓNG: 1 con hẻm ở Bình Tân bị phong tỏa khẩn cấp trong đêm vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Ngay trong đêm, Công an và cơ quan y tế đã tiến hành phong tỏa con hẻm tại Bình Tân, tiến hành phun xịt khử khuẩn và truy vết F1, F2.

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Từ khóa:   Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Covid-19 BN2899

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