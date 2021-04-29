BR-VT hỏa tốc tiếp nhận, cách ly 12 thuyền viên Đại Dương SEA dương tính với Covid-19

Tin y tế 29/04/2021 10:12

Theo báo cáo của chủ tàu Đại Dương SEA, trạng thái tình thần của các thuyền viên nhiễm Covid-19 hiện nay rất bất ổn, hết sức lo lắng, cần phải được cách ly, điều trị kịp thời vì lý do nhân đạo.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly, đưa 12 thuyền viên dương tính vào Trung tâm y tế huyện Long Điền để điều trị, cách ly kịp thời. 

Theo báo Người Lao Động, tối muộn ngày 28/4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc về việc điều trị cho 12 thuyền viên tàu Đại Dương SEA có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của chủ tàu Đại Dương SEA, trạng thái tình thần của các thuyền viên hiện nay rất bất ổn, hết sức lo lắng, cần phải được cách ly, điều trị kịp thời vì lý do nhân đạo.

Trong tình huống này, khi dịch bệnh liên quan đến tính mạng của chính các thuyền viên và nguy cơ lây lan, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly các thuyền viên cập cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, lập tức đưa 12 thuyền viên dương tính vào Trung tâm y tế huyện Long Điền để điều trị, cách ly kịp thời. Đối với các thuyền viên còn lại thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly để tiếp tục theo dõi. Thực hiện đầy đủ thủ tục nhập cảnh cho các thuyền viên theo quy định.

BR-VT hỏa tốc tiếp nhận, cách ly 12 thuyền viên Đại Dương SEA dương tính với Covid-19 - Ảnh 1
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động 

Trước đó, tàu Đại Dương SEA (quốc tịch Việt Nam) có 18 thuyền viên đi từ cảng Sampit, Indonesia, lịch trình cập cảng Bourbon (Long An). Khi đang neo đậu ngoài biển để chờ cơ quan chức năng tỉnh Long An lấy mẫu xét nghiệm, chủ tàu khai báo có nhiều thuyền viên sốt, ho, đau họng. Ngày 26/4, tỉnh Long An đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 12 thuyền viên tàu này dương tính.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, ngày 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An nhận được khai báo y tế của các thuyền viên thuộc tàu Đại Dương SEA neo đậu tại vị trí H08 thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua tờ khai y tế, trên tàu có 12/18 thuyền viên có biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Tỉnh Long An đã đề nghị Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận đưa các thuyền viên về điều trị, cách ly do khoảng cách từ nơi tàu đang neo đậu về Long An xa hơn. Ngoài ra, Long An cũng đang tập trung nguồn lực cách ly y tế công dân nước ngoài về, tăng cường kiểm soát biên giới.

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