NÓNG: 1 con hẻm ở Bình Tân bị phong tỏa khẩn cấp trong đêm vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Tin y tế 29/04/2021 22:14

Ngay trong đêm, Công an và cơ quan y tế đã tiến hành phong tỏa con hẻm tại Bình Tân, tiến hành phun xịt khử khuẩn và truy vết F1, F2.

Tối 29/4, lực lượng chức năng, cơ quan y tế quận Bình Tân, TP.HCM đã tiến hành phong tỏa con hẻm 20 Phạm Đăng Giảng, thuộc khu phố 2 (phường Bình Hưng Hòa) để thực hiện các biện pháp xử lý dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, đây là nơi sinh sống của BN2910, người vừa được Bộ Y tế công bố dương tính với Covid-19. Được biết, BN này F1 của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam.

NÓNG: 1 con hẻm ở Bình Tân bị phong tỏa khẩn cấp trong đêm vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1
 Lực lượng chức năngquận Bình Tân, TP.HCM đã tiến hành phong tỏa con hẻm 20 Phạm Đăng Giảng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các F1, F2 của BN2910 để thực hiện các biện pháp cách ly, đồng thời đơn vị y tế cũng gấp rút phun thuốc khử trùng tiêu độc tại con hẻm này.

Nhiều người dân sinh sống tại con hẻm có ý định rời đi, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cũng như kiểm soát dịch hiệu quả nhất, lực lượng chắc năng đã tạm thời phong tỏa con hẻm ngay trong đêm bằng cách đặt hàng rào hạn chế người dân ra vào.

NÓNG: 1 con hẻm ở Bình Tân bị phong tỏa khẩn cấp trong đêm vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 2
 Cơ quan Công an đang tiến hàng truy vết, tra soát F1, F2 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến chiều tối cùng ngày, Bộ Y tế cho biết BN2910 (tại TP.HCM) là một trong 5 BN thuộc chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân BN2899 từ Nhật Bản trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 7/4/2021, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Hiện 5 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, 1 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

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