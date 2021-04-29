Đã hoàn thành cách ly và âm tính 3 lần, ca Covid-19 Hà Nam đã lây bệnh từ đâu?

Tin y tế 29/04/2021 21:05

Ca Covid-19 ở Hà Nam đang được xem là ca bệnh đặc biệt. Thời gian người này được xác định dương tính cách thời điểm từ Nhật Bản về là 21 ngày, bệnh nhân cũng đã hoàn thành cách ly và có 3 kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian cách ly.

Theo nguồn tin chia sẻ từ Tuổi Trẻ Online, các chuyên gia đánh giá có 3 nguồn có thể là nguồn lây lan của ca Covid-19 N.V.Đ. ở Lý Nhân, Hà Nam. Cụ thể như sau:  

Nguồn lây 1: Rất có thể anh Đ. đã nhiễm bệnh từ Nhật Bản từ trước khi về nước ngày 6/4. Trong thời gian ở khu cách ly, anh Đ. đã có 3 xét nghiệm âm tính vào các ngày 8, 12 và 21/4. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mẫu xét nghiệm cuối cùng của bệnh nhân được lấy vào ngày thứ 13 của đợt cách ly (ngày 20/4) do bệnh nhân nhập cảnh ngày 7/4 và kết quả công bố ngày 21/4 là ngày hoàn thành cách ly, trong khi theo quy định phải lấy mẫu vào ngày thứ 14 của đợt cách ly.

Hiện các viện chuyên môn đang giải trình tự gen xem chủng virus có phải là chủng Nhật Bản, nếu kết quả đúng là chủng Nhật Bản, bệnh nhân nhiễm bệnh từ nước ngoài.

Nguồn lây 2: Có thể là tại khu cách ly, tuy nhiên, các chuyên gia đầu ngành và ngành y tế cần phải xác minh, đánh giá kỹ càng.

Nguồn lây 3: Có thể nguồn lây bệnh đến từ thời gian bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội tối 21/4, sau đó đi taxi về quê.

Đã hoàn thành cách ly và âm tính 3 lần, ca Covid-19 Hà Nam đã lây bệnh từ đâu? - Ảnh 1
Chốt kiểm dịch đặt tại nhà văn hóa thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - Ảnh: Báo Lao Động

Chiều tối nay, sau khi cả 5 mẫu bệnh phẩm của anh Đ. và bố, mẹ, vợ, con của bệnh nhân cùng có xét nghiệm khẳng định là dương tính tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế và nhiều chuyên gia đang có mặt tại Hà Nam đã họp đánh giá.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế tối 29/4 cho biết, cả nước ghi nhận thêm 45 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM và 39 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể, 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ (17), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (2), Đà Nẵng (4) và 5 ca lây nhiễm từ 1 ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh (5 ở Hà Nam, 1 ở TP.HCM).

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