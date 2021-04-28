Mua son 23.000đ với cam kết 'hoàn toàn tự nhiên', thiếu nữ 15 tuổi bị lở loét môi

Mua son môi rẻ tiền trên mạng xã hội, thiếu nữ 15 tuổi bị mưng mủ, rỉ máu môi phải đi bệnh viện chữa trị.

Ngày 28/4, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp dị ứng do sử dụng son môi rẻ tiền mua trên mạng xã hội. Theo báo Gia đình và Xã hội, bệnh nhân N.T.B.N., 15 tuổi, ngụ tại Đồng Nai được mẹ đưa đến Bệnh viện Da Liễu TP.HCM khám trong tình trạng môi bị khô, sưng, ngứa, mưng mủ, đóng mài, thậm chí rỉ máu.

Theo N. chia sẻ, qua Facebook, em thấy quảng cáo loại son dưỡng và son kem lì có giá chỉ 5.000đ/1 hộp son dưỡng và 17.000đ/cây son kem lì. Đặc biệt, shop này còn cam đoan son có thành phần tự nhiên, không chì, không hóa chất, an toàn cho môi. Sau đó, N. đặt mua 2 loại son này. Sau khi sử dụng, môi N. bị khô, ngứa, sưng kèm nổi mụn mủ… ăn uống, giao tiếp rất khó khăn.

Ths. BS Phan Ngọc Huy, Khoa Thẩm mỹ da, BV Da Liễu TP.HCM cho biết, nữ bệnh nhân này bị viêm da tiếp xúc dị ứng bội nhiễm.

Thiếu nữ 15 tuổi bị dị ứng son môi mua trên mạng - Ảnh: BVCC

Cũng theo bác sĩ Huy, dị ứng son môi là tình trạng xảy ra do cơ thể phản ứng quá mức với các thành phần của son môi. Thông thường, sau khi sử dụng son vài phút hoặc vài giờ, vùng da được thoa son sẽ bị viêm đỏ, ngứa ngáy… Nếu tình trạng dị ứng nặng hơn sẽ nổi mụn nước, mưng mủ, đóng mày… Có nhiều nguyên nhân gây dị ứng son môi, có thể kể đến như do son môi kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng, chứa hàm lượng chì, phẩm màu hóa học vượt mức cho phép. Ngoài ra, thành phần trong các sản phẩm này còn khiến da môi thâm sạm, nứt nẻ, khô ráp. Nếu sử dụng trong thời gian dài, các loại son này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng.

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