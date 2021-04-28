Phương pháp gội đầu no-poo và tuyệt chiêu dưỡng tóc chắc khỏe theo 'phong cách bà ngoại'

Là một trong những người sử dụng phương pháp gội đầu no-poo , mẹ đảm Thanh Hằng chia sẻ: "Mình tự hào 40 tuổi vẫn có mái tóc dày suôn mượt. Đó là kết quả của quá trình chăm sóc tóc không sử dụng hóa chất từ bé. Chỉ mất mấy năm xa nhà học đại học mình phải dùng dầu gội, còn lại hoàn toàn tránh sử dụng". Chị Thanh Hằng cũng không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được qua nhiều năm gội đầu "kiểu bà ngoại".

Các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng tại sao trước kia, giai đoạn mà chưa có sự phổ biến của dầu gội, mái tóc của các bà, các mẹ lại dài, đen mượt và khỏe như vậy không? Nhiều người cho rằng ngày nay do xuất hiện nhiều công nghệ làm tóc, nhuộm, uốn... nên đâm ra tóc hư tổn. Nhưng đó cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ, phần lớn là cách gội đậu hàng ngày và phương pháp gội "lạm dụng" hóa chất, khiến tóc ngày càng "yếu đuối" đi.

Không nhiều người nhận thức được tác hại của việc gội đầu bằng dầu gội đầu hoá chất. Bởi vì tổn thương tóc và da đầu diễn ra không phải ngày 1 ngày 2 có thể nhận biết ngay được mà thành quá trình từ từ. Tuy từ từ nhưng một khi tổn thương đã diễn ra thì tóc rất khó phục hồi. Tóc khi đó có thể quá khô hay quá dầu, yếu, dễ gãy rụng và ko thể mọc lại.

Phương pháp no-poo là phương pháp chăm sóc tóc khá phổ biến trên thế giới. Nó đơn giản là việc người ta loại bỏ dầu gội đầu hoá chất (shampoo) ra khỏi quá trình chăm sóc tóc để nhằm làm cho tóc phục hồi và khoẻ. Và những người theo phương pháp này (được gọi là no-pooer) có hàng ngàn cách khác nhau để làm sạch đầu mà ko cần tới shampoo, tùy theo cách nào phù hợp với mình mà người ta lựa chọn một cách và trung thành với nó. Người thì gội đầu với dấm, người thì với trứng gà, người thì với soda, người thì chọn các loại thảo dược và có người đơn giản cả đời chỉ gội với nước trắng...

Nhờ vào quá trình chăm sóc tóc tự nhiên, nên chị Thanh Hằng dù đã 40 tuổi nhưng mái tóc vẫn cực kỳ suôn mượt - Ảnh: FBNV

Lợi ích của phương pháp no-poo

Giúp người dùng tránh được tác hại của hóa chất có trong những dầu gội đầu ko sử dụng các thành phần tự nhiên.

Dầu gội đầu hoá chất với hoạt tính tẩy rửa mạnh thường làm mất đi luôn lớp dầu tự nhiên vốn giúp bảo vệ da đầu và nuôi dưỡng tóc, giúp tóc mềm và khỏe, khiến da đầu mất cân bằng. Việc dùng dầu xả để khắc phục, làm trơn mượt tóc “đánh lừa” về mặt vật lý nhưng cơ bản chỉ có nghĩa bỏ thêm hoá chất lên đầu mà thôi. Và tình trạng tóc bị dầu chính vì tóc bị quá khô do lớp dầu đã bị rửa trôi đi mất và da đầu đã tăng tiết dầu quá độ để bù lại.

Nếu từ xưa tới nay các bạn chăm sóc tóc bằng hoá chất thì có nghĩa tóc đã quen với việc chịu tác động của quá nhiều hoá chất. Và do đó khi chuyển sang sử dụng phương pháp no-poo tóc sẽ cần thời gian để thích nghi trở lại. Thông thường các bạn phải mất 3 tháng để quá trình thích nghi diễn ra hoàn toàn và mất tới 6 tháng để tóc thải độc hoàn toàn.

Hiện tượng thường thấy trong quá trình chuyển đổi là tóc thường rất rất bết. Như đã giải thích ở trên, dầu gội hoá chất lấy đi lớp dầu tự nhiên của tóc, làm tóc cảm giác sạch trong khi phương pháp no-poo không làm mất đi lớp dầu này. Khi gội no-poo không làm mất đi lớp dầu tự nhiên, đầu mình lại mới chuyển đổi chưa kịp thích nghi và vẫn đang có xu hướng tăng tiết nhờn để bù lại, vô hình chung đầu gấp đôi nhờn và gây bết tóc.

Phương pháp gội no-poo giúp thanh lọc mái tóc và không khiến tóc bị sơ khô - Ảnh: FBNV

No-poo phổ biến nhất ở Việt Nam là gội đầu với bồ kết

Gội đầu với bồ kết rất đơn giản nhưng nhiều chị em nhanh nản do hiệu quả không được như ý, phần nhiều do bị bết dính sau khi gội:

- Nhất định phải thả chanh vào nước gội. Cách làm là khi nồi nước đang sôi vắt cả nước cả hạt và vỏ thả vào đun hoặc cho ngay từ đầu cùng bồ kết. Tuy vào độ dài của tóc mà cho lượng bồ kết phù hợp và đặc biệt là chanh, nếu không có chanh không bao giờ suông và trơn được. Đừng gội xong mới tráng bằng chanh, hãy đun lẫn.

- Muốn không bết nhất thiết phải gội nước bồ kết nóng già tay. Nước nóng giúp trôi mồ hôi và dầu nhờn. Hãy hình dung rửa cái chảo mỡ. Đừng sợ gội nóng làm hỏng tóc và da đầu. Gội hóa chất mới tránh nước nóng khiến chân tóc giãn nở hóa chất ngấm thẳng vào da đầu. Bồ kết thì thoải mái.

- Tráng nước lạnh sau khi gội xong. Các bạn đừng nghĩ giữ lại bồ kết cho nó tốt tóc. Gội hết nó đi, vẫn thơm và bổ như thường. Không tráng tóc bết hơn đấy và đầu nhanh bẩn hiện do xác thực vật vẫn bám trên tóc.

- Không cầu kỳ phải đủ này đủ kia. 10 quả bồ kết nướng lên và 3 quả chanh là đã đủ. Nếu có thêm sả, mần trầu, hương nhu, vỏ bưởi thì tốt nhưng chỉ là optional, không bắt buộc.

Không cầu kỳ phải đủ này đủ kia, chỉ cần 10 quả bồ kết nướng lên và 3 quả chanh là đã đủ - Ảnh: FBNV

Vài nguyên tắc chung chăm sóc tóc khỏe đẹp

- Ăn đa dạng nhiều rau củ quả, ngủ đủ và không thức khuya, không để cơ thể thiếu nước...

- Hạn chế tối đa dầu gội và thuốc hoá chất lên đầu và các hoạt động có hại cho tóc như gội, uốn, ép, nhuộm... bằng thuốc hoá chất. Hãy gội đầu bằng thảo dược và nếu phải nhuộm tóc thì chọn loại từ thảo dược.

- Không chải tóc khi đang gội đầu và tóc ướt. Muốn chải khi gội phải xối tóc dưới vòi nước chảy để áp lực nước chảy giúp tóc suôn hơn, dễ chải, không gây đứt và hỏng tóc.

- Nên dùng lược gỗ hay lược sừng để hạn chế tạo ma sát lên tóc gây đứt gãy.

- Cách ngày phải gội đầu một lần, kể cả chưa thấy bẩn và ngứa. Gội đầu không chỉ giúp sạch đầu mà còn giúp dưỡng tóc và da đầu. Đầu bết bẩn gây viêm da đầu và rụng tóc. Tóc cần gội đúng lịch để tạo thông thoáng và dưỡng cả da đầu luôn.

Phương pháp gội đầu này giúp tóc của chị Thanh Hằng chắc khỏe hơn - Ảnh: FBNV

Hy vọng những chia sẻ của chị Thanh Hằng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp gội đầu no-poo và đặc biệt là tìm được cách gội phù hợp với mình để luôn có máy tóc dài chắc khỏe theo thời gian.