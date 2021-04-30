Theo báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam cho biết anh Đ. (28 tuổi, ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) đã sốt từ ngày 24/4 nhưng 28/4 mới lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29/4, BN2899 - anh N.V.Đ dương tính SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày được trở về nơi cư trú.

Theo Báo Người Lao Động, chiều 29/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại Hà Nam làm việc khẩn về công tác phòng chống dịch Covid-19 .

Tới 13 giờ ngày 29/4, huyện Hà Nam mở rộng lập 5 chốt toàn bộ khu vực thôn Quan Nhân (đêm qua lập 3 chốt) với 1.068 nhân khẩu, 320 hộ gia đình; tiếp tục truy vết với các trường hợp liên quan (từ F2 thành F1).

Tới tối cùng ngày, 29/4, có thêm 4 người là bố đẻ, mẹ đẻ, vợ và con của anh Đ. dương tính SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân Covid-19.

Đến 17 giờ ngày 29/4, truy vết được 113 trường hợp F1 và hơn 300 người F2. Hiện tại, huyện tiếp tục truy vết F2, F3, các thôn xung quanh nhà anh Đ. có đến, đặc biệt là nhà bố mẹ vợ.

Tỉnh Hà Nam tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực thôn Quan Nhân - Ảnh: NLĐ

Theo cơ quan chức năng, chiều 27/4, bố anh Đ. có đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 1 bác sĩ và 9 nhân viên có mặt trong phòng khám. Cơ quan chức năng đã rà soát các bệnh nhân có mặt trong phòng khám bố anh Đ. đã đến (là F2) và yêu cầu cách ly tại nhà.

Khi bố anh Đ. có kết quả dương tính, lực lượng chức năng đã đưa các F2 đi cách ly tập trung (vì đã thành F1). Huyện Lý Nhân đang đề xuất lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện.

Vợ anh Đ. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, vợ anh Đ. có đi tập thể dục ở nhà văn hóa thôn và tiếp xúc với nhiều người. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết những người tập cùng vợ anh Đ. kịp thời đưa đi cách ly.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam lập các chốt kiểm dịch - Ảnh: NLĐ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam yêu cầu người dân xã Đạo Lý hạn chế ra ngoài, tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch. Huyện đã dừng cấp căn cước công dân tại huyện.

Ban lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã tạm thời lập các chốt phong tỏa tạm thời thôn Quan Nhân. Học sinh các cấp xã Đạo Lý, trường cấp 1, cấp 2 Chân Lý và Trường THPT nghỉ học từ đầu giờ chiều 29/4.

Đồng thời ra văn bản quyết định kể từ 18 giờ 20 ngày 29/4 tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Dừng các lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết đến khi có thông báo tiếp.

Dừng hoạt động kinh doanh: Karaoke, massage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí đến khi có thông báo mới….

Thông báo cho các địa phương có người tiếp xúc gần với bệnh nhân (Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, TP HCM).