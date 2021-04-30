Hà Nội: Hỏa tốc tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, games từ 0h ngày 30/4

Với 1 ca nhiễm Covid - 19 ngoài cộng đồng, UBND TP. Hà Nội ra công điện tạm dừng các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, games từ 0 giờ ngày 30/4.

Theo Tuổi Trẻ, trong đêm 29/4, ông Chử Xuân Dũng - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - đã ký công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, ngày 29/4 cả nước ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng (Hà Nam 5, Hà Nội 1, TP. HCM 1), UBND TP.Hà Nội ra công điện yêu cầu:

Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội - Ảnh: Tuổi Trẻ

1. Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố.

2.Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ ngày 30.4.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại văn bản số 112-CV/TU ngày 27/4 về tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn; tiếp tục hạn ché các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

4. Siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

5. Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã khẩn trương thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm nhanh theo công thức 4 - 6 của Ban Chỉ đạo thành phố đã quy định.

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