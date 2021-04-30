Hà Nội: Có thêm 2 ca dương tính COVID-19 là công nhân KCN Bắc Thăng Long

Theo ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thủ đô đã có thêm 2 ca dương tính COVID-19. Đây là 2 ca từng có tiếp xúc với bệnh nhân 2911 trước đó.

Theo báo Tuổi Trẻ, hai ca dương tính COVID-19 nói trên là công nhân nhà máy Panasonic và nhà máy Vico (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long).

Theo bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hai công nhân nói trên đã tiếp xúc với bệnh nhân N.V.K. (bệnh nhân 2911) tại Đông Anh vào ngày 26-4.

Trước đó, bệnh nhân 2911 đã ăn tối cùng bệnh nhân 2899 (bệnh nhân đầu tiên của chùm ca bệnh), K. có kết quả dương tính tối 29-4. Trong một tuần qua, K. có tiếp xúc gần với 10 người, trong đó có 2 bệnh nhân là công nhân kể trên.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, hiện bệnh nhân 2911 không có triệu chứng. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Hai ca dương tính COVID-19 là công nhân nhà máy Panasonic và nhà máy Vico (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đối với công tác phòng chống dịch tại Khu công nghiệp Thăng Long, hiện có khoảng 70.000 công nhân, lãnh đạo huyện Đông Anh đã yêu cầu BQL KCN phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp. Nếu không đảm bảo yêu cầu an toàn chống dịch phải dừng sản xuất và đóng cửa.

Đại diện, Công ty Panasonic Việt Nam cho biết, hiện đã xác định được 28 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ. Được biết, công ty này có gần 3.000 công nhân. Công ty Vico cũng đang cho rà soát lại toàn bộ công nhân tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19.

Ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị cần phải siết chặt việc chống dịch, tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

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