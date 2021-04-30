PGS.TS Trần Như Dương: Hà Nam tuyệt đối không làm mẫu xét nghiệm gộp, chỉ 2 ngày F1 thành F0 nên chậm giờ nào nguy hiểm thêm giờ đó

Tin y tế 30/04/2021 08:52

Liên quan đến chùm ca bệnh mắc COVID-19 ở Hà Nam, PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, Hà Nam phải truy thần tốc tất cả các mẫu dịch tễ. Đặc biệt, phải lấy mẫu xét nghiệm đơn, tuyệt đối không làm mẫu gộp. Có như vậy chúng ta mới theo kịp dịch.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan tới trường hợp 5 người trong cùng 1 gia đình mắc COVID-19 tại Hà Nam, PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, không chỉ riêng ngành y tế truy vết mà cần phải có sự vào cuộc của ngành công an để tránh sót mấu chốt dịch tễ.

Ông còn nhấn mạnh: "Nếu chúng ta chậm trễ giờ nào là nguy hiểm thêm giờ đó, chỉ 2 ngày F1 thành F0. Phải truy hết mốc dịch tễ xem các bệnh nhân đi đâu làm gì". Đặc biệt, theo PGS.TS Trần Như Dương, Hà Nam phải lấy ngay mẫu xét nghiệm đơn, tuyệt đối không làm mẫu gộp. Có như thế tốc độ của chúng ta mới theo kịp dịch. Chứ nếu thực hiện mẫu gộp thì chúng ta lại chạy theo. Lúc này, điều quan trọng nhất là truy thần tốc tất cả các mẫu dịch tễ, tránh bỏ sót, nếu phát hiện F1 thì cách ly ngay ra khỏi cộng đồng.

PGS.TS Trần Như Dương: Hà Nam tuyệt đối không làm mẫu xét nghiệm gộp, chỉ 2 ngày F1 thành F0 nên chậm giờ nào nguy hiểm thêm giờ đó - Ảnh 1
 Chốt kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam - Ảnh: Báo Hà Nam

Cũng theo PGS.TS Trần Như Dương, Hà Nam phải đạt được mục tiêu "nội bất xuất ngoại bất nhập", người dân phải thực hiện nghiêm nội quy giãn cách triệt để, nhà cách ly nhà, không để người này sang nhà người kia trong khu phong toả.

Đối với các trường hợp người dân có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì phải tổ chức giám sát, cho cách ly tại nhà, lấy mẫu đơn xét nghiệm ngay. Đây là những trường hợp có dấu hiệu chỉ điểm, đặc biệt tại khu vực lân cận bệnh nhân sinh sống, giao lưu.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ tiến hành đánh giá và phân tích giải trình tự gene, bằng mọi cách phải dập bằng được ổ dịch này ngay.

Hiện ổ dịch này đã liên quan đến nhiều tỉnh thành vì bệnh nhân đã đi taxi, xe khách, đã có người tiếp xúc bay vào TP Hồ Chí Minh, do đó các địa phương liên quan phải nhanh chóng truy vết, cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân.

 

Hà Nam: Phong tỏa 28 ngày toàn bộ thôn Quan Nhân - nơi có chùm ca bệnh COVID-19

Hà Nam: Phong tỏa 28 ngày toàn bộ thôn Quan Nhân - nơi có chùm ca bệnh COVID-19

Chiều ngày 29/4, UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Đây là nơi đang có chùm ca bệnh COVID-19 liên quan nam bệnh nhân N.V.Đ nhập cảnh từ Nhật Bản về.

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