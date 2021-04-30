KHẨN: Sơn La tìm người đi trên xe khách và xe buýt liên quan đến các trường hợp F1

Tin y tế 30/04/2021 12:09

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La vừa ra thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến xe khách và xe buýt liên quan đến các trường hợp F1 COVID-19 tại xã Chiềng Công, huyện Mường La.

VTC News đưa tin, sáng nay ngày 30/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sơn La vừa ra thông báo tìm người đi trên chuyến xe khách và xe buýt liên quan đến các trường hợp F1 tại xã Chiềng Công, huyện Mường La.

COVID-19
Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, CDC Sơn La đề nghị những hành khách đi trên chuyến xe khách nhà xe Lộc An mang biển kiểm soát 26B-007.63 xuất phát lúc 10 giờ ngày 22/4 từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đi TP.Sơn La và xe buýt mang biển kiểm soát 26B-002.23 chuyến 18 giờ ngày 22/4 từ bến xe TP.Sơn La ֱđi huyện Mường La liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Đồng thời, lập tức liên hệ đến số đường dây nóng của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sơn La, CDC Sơn La để cung cấp số điện thoại những người tiếp xúc gần với mình. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Trao đổi với phóng viên VTC News, cán bộ CDC Sơn La cho biết, ngày 22/4, tại xã Chiềng Công có 4 người đi cùng chuyến xe khách mang biển kiểm soát 26B-007.63 từ Hà Nội đi Sơn La với bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam. Đến 18 giờ cùng ngày, 4 người này đi xe buýt mang biển kiểm soát 26B-002.23 vào Mường La và ăn cơm tại phòng học sinh ở Chiềng Công. Sau đó, khoảng 22 giờ, về đến nhà ở Chiềng Công.

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Từ khóa:   COVID-19 thông báo khẩn SARS-CoV-2

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