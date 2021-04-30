Gia Lai: Cách ly 1 trường hợp F1, thông báo khẩn tìm người trên xe mang biển kiểm soát 81B-00141

Sáng nay, ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Gia Lai thực hiện cách ly 1 người là F1 trên chuyến bay VJ133. Đồng thời tìm người di chuyển trên xe 81B-00141.
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VOV đưa tin, sáng nay, ngày 30/4, L.T.V. (sinh năm 1988, ở 231 Tăng Bạt Hổ, tổ 8, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku) được xác định là F1 của bệnh nhân COVID-19 tỉnh Hà Nam, trên chuyến bay VJ133 (Hà Nội-TP.HCM trong ngày 27/4) đã được cách ly tập trung tại Trung tâm cách ly của Binh đoàn 15 tại huyện Đức Cơ. Hiện tại người này có sức khoẻ ổn định và đã được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo tìm các hành khách trên chuyến bay VJ133, sau đó đi xe biển kiểm soát 81B-00141 ngày 29/4/2021 đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai, cần tự cách ly tại nhà, sau đó liên hệ trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ, hoặc gọi tới các số điện thoại 0397735382 và 0936386278 để được tư vấn.