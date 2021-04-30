Cận cảnh con ngõ bị phong tỏa ở Hà Nội: Người dân tự nguyện trở về nhà thực hiện cách ly tập trung

17 hộ dân với 73 nhân khẩu tại ngõ 83 đường Dục Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân COVID-19 số 2911, đã được khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt vào sáng nay 30/4.
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Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bệnh nhân số 2911 là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội sau 73 ngày không có ca mắc trong cộng đồng.
Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh này, tối hôm qua, UBND TP.Hà Nội đã ra công văn khẩn, theo đó bắt buộc tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4...
Được biết bệnh nhân 2911 là N.V.K., 28 tuổi, là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam (bệnh nhân 2899). Anh K. là tài xế lái xe tải quê ở Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam, tạm trú tại Đông Anh, Hà Nội.
Ngày 22/4, anh K. có gặp và ăn cơm tối cùng bệnh nhân 2899 (anh N.V.Đ., 28 tuổi) tại quán ăn ở thị trấn Minh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Đến ngày 29/4, khi Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính, anh K. được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm cho kết quả dương tính tối cùng ngày.
Trong các ngày từ 22/4 đến nay, K. có tiếp xúc gần với 10 người, tất cả hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Hà Nội, riêng anh K. được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Hiện tại khu vực nơi anh K. sinh sống đã được phong tỏa.