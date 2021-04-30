Cận cảnh con ngõ bị phong tỏa ở Hà Nội: Người dân tự nguyện trở về nhà thực hiện cách ly tập trung

Tin y tế 30/04/2021 13:19

17 hộ dân với 73 nhân khẩu tại ngõ 83 đường Dục Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân COVID-19 số 2911, đã được khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt vào sáng nay 30/4.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bệnh nhân số 2911 là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội sau 73 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. 

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh này, tối hôm qua, UBND TP.Hà Nội đã ra công văn khẩn, theo đó bắt buộc tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4...

Được biết bệnh nhân 2911 là N.V.K., 28 tuổi, là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam (bệnh nhân 2899). Anh K. là tài xế lái xe tải quê ở Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam, tạm trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 22/4, anh K. có gặp và ăn cơm tối cùng bệnh nhân 2899 (anh N.V.Đ., 28 tuổi) tại quán ăn ở thị trấn Minh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Đến ngày 29/4, khi Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính, anh K. được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm cho kết quả dương tính tối cùng ngày.

Trong các ngày từ 22/4 đến nay, K. có tiếp xúc gần với 10 người, tất cả hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Hà Nội, riêng anh K. được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Hiện tại khu vực nơi anh K. sinh sống đã được phong tỏa. 

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Con ngõ là nơi sinh sống của ca nhiễm 2911 - Ảnh: Afamily
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Cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng (thứ hai từ trái qua) thị sát khu vực cách ly tại ngõ 83 đường Dục Nội - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Cán bộ y tế ghi chép tỉ mỉ thông tin của từng người sống tại đây - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Người dân chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Mì tôm trở thành nhu yếu phẩm được người dân ở đây chuẩn bị cho những ngày phong tỏa - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Trẻ em tại khu vực này cũng tự giác chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cách ly - Ảnh: Afamily
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Thực phẩm được cung cấp, mọi người đều giữ khoảng cách an toàn - Ảnh: Afamiy
KHẨN: Sơn La tìm người đi trên xe khách và xe buýt liên quan đến các trường hợp F1

KHẨN: Sơn La tìm người đi trên xe khách và xe buýt liên quan đến các trường hợp F1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La vừa ra thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến xe khách và xe buýt liên quan đến các trường hợp F1 COVID-19 tại xã Chiềng Công, huyện Mường La.

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Từ khóa:   COVID-19 lệnh phong tỏa SARS-CoV-2

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