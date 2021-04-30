Cận cảnh con ngõ bị phong tỏa ở Hà Nội: Người dân tự nguyện trở về nhà thực hiện cách ly tập trung

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bệnh nhân số 2911 là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội sau 73 ngày không có ca mắc trong cộng đồng.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh này, tối hôm qua, UBND TP.Hà Nội đã ra công văn khẩn, theo đó bắt buộc tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4...