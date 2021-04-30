NÓNG: TP.HCM thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường từ 18 giờ ngày 30/4

Ngày nghỉ đầu tiên của dịp Lễ 30/4-1/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường từ 18 giờ ngày hôm nay để phòng chống COVID-19.

Báo Tiền Phong đưa tin, tại cuộc họp khẩn về COVID-19 được diễn ra vào sáng nay 30/4, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề nghị chủ các cơ sở dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường hợp tác cùng thành phố để phòng chống dịch trong tình hình nhạy cảm. Đối với các dịch vụ khác, ông Phong chỉ đạo phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nếu không tuân thủ sẽ phải đóng cửa. TP.HCM tạm thời đóng cửa các hoạt động karaoke, bar, vũ trường - Ảnh: Tiền Phong Tại cuộc họp, liên quan đến vấn đề thời gian tạm dừng, ông Phong cho biết tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho ba loại hình dịch vụ kia hoạt động trở lại.

Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp sáng nay - Ảnh: Tiền Phong Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các sở, ngành phải phối hợp đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Những đợt có ca dương tính phải điều tra rõ tình trạng tiếp xúc, cũng như việc tuân thủ quy định về thời gian cách ly của người bệnh. Tuyệt đối không cho kết thúc cách ly khi chưa đủ điều kiện quy định. Bên cạnh đó, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không để lây nhiễm giữa người cách ly với nhân viên phục vụ. Khi kết thúc cách ly tập trung phải tuyên truyền và cho người cách ly ký cam kết chấp hành việc cách ly tại nhà. Đồng thời, thông báo danh sách về các địa phương để giám sát việc cách ly tại nhà.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, ông Phong đề nghị lãnh đạo các đoàn kiểm tra của thành phố tổ chức lịch kiểm ra đột xuất, ngẫu nhiên về việc thực hiện các bộ chỉ số an toàn để kịp thời chấn chỉnh. Nếu xảy ra lây nhiễm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, ông còn lưu ý thêm: "Hiện nay vẫn có tình trạng người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, các địa phương phải xử phạt nghiêm. Hiện nay bà con còn chủ quan lắm, cho nên khâu tuyên truyền không thừa đâu". Liên quan đến công tác xét nghiệm, ông chỉ đạo tăng cường tần suất xét nghiệm, thành phố cố gắng mỗi ngày xét nghiệm 50.000 mẫu đơn, hình thành các tổ lấy mẫu xét nghiệm. Nếu cần thiết sẽ huy động lực lượng từ các trường học y phục vụ cho công tác xét nghiệm. Trước đó, TP.Hạ Long, Hà Nội và Hà Nam cũng đã ra công văn chỉ đạo tương tự.

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