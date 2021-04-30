TP.HCM: Đã có kết quả xét nghiệm của 7 F1 liên quan BN 2910

Tin y tế 30/04/2021 10:51

Sáng nay ngày 30/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo 7 F1 của bệnh nhân 2910 tại quận Bình Tân đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng nay ngày 30/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo 7 F1 của bệnh nhân 2910 (ngụ Hà Nam) phát hiện tại quận Bình Tân đã âm tính lần 1 với Covid-19.

Được biết, bệnh nhân 2910 là nam giới (20 tuổi), có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam. Trước khi được xác định dương tính, BN 2910 đang ở nhà người thân tại đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 22/4 bệnh nhân 2910 có đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam, sau đó về nhà.

Từ ngày 22 - 27/4, bệnh nhân 2910 ở nhà (Hà Nam) có tiếp xúc với 3 người. Sau đó đến ngày 27/4, bệnh nhân 2910 cùng bà O. đi chuyến bay số hiệu VJ133 số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai di chuyển bằng taxi về nhà người thân trên đường Phạm Đăng Giảng, quận Bình Tân.

 

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Cơ quan chức năng đã cử lực lượng canh giữ và lập rào chắn khu vực căn nhà nơi bệnh nhân 2910 sinh sống ở TP.HCM - Ảnh: Người Lao Động
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Nhân viên y tế có mặt để lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Người Lao Động

Cũng liên quan đến trường hợp bệnh nhân 2910, báo Người Lao Động đưa tin, tối 29/4, cơ quan chức năng TP.HCM đã phong tỏa một căn nhà của người thân bệnh nhân 2910 trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Được biết trong thời gian ở đây, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với người nhà.

Hà Nam: Phong tỏa 28 ngày toàn bộ thôn Quan Nhân - nơi có chùm ca bệnh COVID-19

Hà Nam: Phong tỏa 28 ngày toàn bộ thôn Quan Nhân - nơi có chùm ca bệnh COVID-19

Chiều ngày 29/4, UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Đây là nơi đang có chùm ca bệnh COVID-19 liên quan nam bệnh nhân N.V.Đ nhập cảnh từ Nhật Bản về.

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Từ khóa:   Covid-19 SARS-CoV-2 âm tính lần 1

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