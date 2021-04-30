Bình Phước vừa cách ly 3 trường hợp đi chung chuyến bay VJ133 với bệnh nhân 2910 tại TP.HCM. Bạc Liêu cũng cách ly 1 trường hợp. Hiện 2 tỉnh đang khẩn trương truy vết những người liên quan đến COVID-19 để tổ chức cách ly, theo dõi.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 30.4, Trung tâm y tế TP.Đồng Xoài phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đưa đi cách ly tập trung 3 trường hợp tiếp xúc gần, đi cùng chuyến bay VJ133 có bệnh nhân COVID-19 từ sân bay Nội Bài về TP.HCM. Cụ thể, 3 trường hợp được xác định là gia đình anh L.H. (27 tuổi, ngụ tại khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài). Anh H. cùng vợ và con đi trên chuyến bay VJ133 có bệnh nhân Covid-19, ngồi ở các ghế số 5A, 5B, 5C. Sau khi đáp chuyến bay đến TP.HCM ngày 27/4, gia đình anh H. đi xe Thành Công về TP.Đồng Xoài trong ngày. Trong 2 ngày 28 và 29/4 ở TP.Đồng Xoài, anh H. và vợ đã đến nhiều điểm trên địa bàn thành phố ăn uống, tiếp xúc với nhiều người.

Trung tâm y tế TP.Đồng Xoài đã đưa cả gia đình anh H. đi cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay sau đó. Lực lượng y tế đã phun khử khuẩn khu vực nhà anh H. và tiếp tục thực hiện điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với gia đình anh này trong những ngày qua, đặc biệt ở những địa điểm có yếu tố dịch tễ. Cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại nhà anh L.H. - Ảnh: Thanh Niên Cũng liên quan đến quá trình truy vết, báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa thực hiện cách ly tập trung một trường hợp đi cùng chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM với bệnh nhân 2910.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ, anh L.D.D. (sinh năm 1993, thường trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi trên chuyến bay VJ133, ngồi số ghế 18B. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh D. được bạn đón về nhà ở trong 2 ngày tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Đến 11h ngày 29/4, anh D. ra bến xe Miền Tây đặt vé xe Phương Trang về Bạc Liêu. Nhưng do xe ít khách nên anh D. được chuyển sang nhà xe Anh Tuấn, xe mang biển kiểm soát 94B 006.73, lúc này trên xe có 36 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe. Quá trình di chuyển, anh D. có xuống một trạm dừng chân ở Tiền Giang. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/4, khi về đến bến xe Bạc Liêu, anh đến Trung tâm Y tế phường 7, TP.Bạc Liêu khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả lần 1 âm tính. Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân Hiện tại, lực lượng chức năng TP.Bạc Liêu cũng đã xác minh được những người đi cùng chuyến xe với anh D. và yêu cầu họ cách ly tại nhà.

Cận cảnh con ngõ bị phong tỏa ở Hà Nội: Người dân tự nguyện trở về nhà thực hiện cách ly tập trung 17 hộ dân với 73 nhân khẩu tại ngõ 83 đường Dục Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân COVID-19 số 2911, đã được khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt vào sáng nay 30/4.

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