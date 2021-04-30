Bình Phước, Bạc Liêu: Truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người liên quan đến bệnh nhân 2910

Tin y tế 30/04/2021 15:52

Bình Phước vừa cách ly 3 trường hợp đi chung chuyến bay VJ133 với bệnh nhân 2910 tại TP.HCM. Bạc Liêu cũng cách ly 1 trường hợp. Hiện 2 tỉnh đang khẩn trương truy vết những người liên quan đến COVID-19 để tổ chức cách ly, theo dõi.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 30.4, Trung tâm y tế TP.Đồng Xoài phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đưa đi cách ly tập trung 3 trường hợp tiếp xúc gần, đi cùng chuyến bay VJ133 có bệnh nhân COVID-19 từ sân bay Nội Bài về TP.HCM.

Cụ thể, 3 trường hợp được xác định là gia đình anh L.H. (27 tuổi, ngụ tại khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài). Anh H. cùng vợ và con đi trên chuyến bay VJ133 có bệnh nhân Covid-19, ngồi ở các ghế số 5A, 5B, 5C. Sau khi đáp chuyến bay đến TP.HCM ngày 27/4, gia đình anh H. đi xe Thành Công về TP.Đồng Xoài trong ngày. Trong 2 ngày 28 và 29/4 ở TP.Đồng Xoài, anh H. và vợ đã đến nhiều điểm trên địa bàn thành phố ăn uống, tiếp xúc với nhiều người.

Trung tâm y tế TP.Đồng Xoài đã đưa cả gia đình anh H. đi cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay sau đó. Lực lượng y tế đã phun khử khuẩn khu vực nhà anh H. và tiếp tục thực hiện điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với gia đình anh này trong những ngày qua, đặc biệt ở những địa điểm có yếu tố dịch tễ.

COVID-19 1
Cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại nhà anh L.H. - Ảnh: Thanh Niên

Cũng liên quan đến quá trình truy vết, báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa thực hiện cách ly tập trung một trường hợp đi cùng chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM với bệnh nhân 2910.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ, anh L.D.D. (sinh năm 1993, thường trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi trên chuyến bay VJ133, ngồi số ghế 18B. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh D. được bạn đón về nhà ở trong 2 ngày tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Đến 11h ngày 29/4, anh D. ra bến xe Miền Tây đặt vé xe Phương Trang về Bạc Liêu. Nhưng do xe ít khách nên anh D. được chuyển sang nhà xe Anh Tuấn, xe mang biển kiểm soát 94B 006.73, lúc này trên xe có 36 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe. Quá trình di chuyển, anh D. có xuống một trạm dừng chân ở Tiền Giang.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/4, khi về đến bến xe Bạc Liêu, anh đến Trung tâm Y tế phường 7, TP.Bạc Liêu khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả lần 1 âm tính. 

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Hiện tại, lực lượng chức năng TP.Bạc Liêu cũng đã xác minh được những người đi cùng chuyến xe với anh D. và yêu cầu họ cách ly tại nhà.

Cận cảnh con ngõ bị phong tỏa ở Hà Nội: Người dân tự nguyện trở về nhà thực hiện cách ly tập trung

Cận cảnh con ngõ bị phong tỏa ở Hà Nội: Người dân tự nguyện trở về nhà thực hiện cách ly tập trung

17 hộ dân với 73 nhân khẩu tại ngõ 83 đường Dục Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân COVID-19 số 2911, đã được khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt vào sáng nay 30/4.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 truy vết cách ly phòng Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 26 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 31 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại